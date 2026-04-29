El Atlético de Madrid recibe al Arsenal, último obstáculo en su camino a su cuarta final de la Champions League
- Diego Simeone recupera para este encuentro a Lookman y Hancko, pero González, Giménez y Barrios son baja
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El Atlético de Madrid recibe este miércoles al Arsenal FC en el Metropolitano en el partido de ida de semifinales de la Champions League. El conjunto rojiblanco lleva décadas buscando su lugar en la historia de los ganadores de la máxima competición, desde aquella final contra el Bayern Múnich en 1974, y está a dos pasos de su cuarto intento.
El Real Madrid por dos veces, en 2014 y 2016, también le privó de levantar su primera Copa de Europa, pero diez años después el conjunto que dirige Diego Pablo Simeone no se rinde. Pero primero tendrá que deshacerse de un Arsenal al que ya se enfrentó en la fase liga en octubre, encajando cuatro goles en el Emirates Stadium de Londres.
Pero entonces las condiciones eran distintas, porque el Arsenal que dirige el español Mikel Arteta se está mostrando en las últimas temporadas como un conjunto arrollador en el inicio, un serio aspirante a todos los títulos en liza, a sufrir bastante en los finales de campaña; y este no está siendo menos.
En la Premier League ha visto esfumarse la ventaja que mantenía sobre el Manchester City merced a un par de derrotas, una en enfrentamiento directo (2-1), y ahora mantiene el liderato con tres puntos a falta de cuatro jornadas, que se antojan agónicas en la lucha por el título.
Además, los de Pep Guardiola les ganaron en la final de la Carabao Cup por 0-2 y en la FA Cup fueron eliminados en cuartos de final por el Southampton (2-1). En Champions no conocen la derrota, pero después de su pleno de victorias en las ocho jornadas regulares, ha visto cómo la racha se rompía en las eliminatorias.
En octavos contra el Bayer Leverkusen empataron en la ida en Alemania y ganaron en Londres. Luego en cuartos sufrieron más de lo esperado contra el Sporting Club, pese a que empezaron ganando en Lisboa. Pero el empate en la vuelta en casa dejó más dudas que certezas en cuanto al rendimiento del Arsenal en el 'sprint final'.
La Champions, última 'bala' para el Atleti
Al menos el Arsenal aspira a dos títulos. El Atlético también aspiraba a un doblete, pero la Real Sociedad le privó del primero en la final de la Copa del Rey. En liga mantienen una ventaja cómoda sobre el Betis en la defensa de la cuarta plaza (10 puntos), a la espera de si se confirma una quinta plaza para los españoles en la Champions la temporada que viene.
Los de Simeone, por tanto, pueden ya orientar todas sus fuerzas en la máxima competición europea, mientras que los de Arteta no pueden descuidarse en la competición doméstica.
En lo referente a la mera actualidad de los dos equipos, el Atlético recupera en la lista de convocados al nigeriano Ademola Lookman y al central eslovaco David Hancko, dos piezas fundamentales en ataque y defensa respectivamente. La cruz es la baja de última hora de Nico González por una rotura muscular, que se une a una nueva ausencia del uruguayo Josema Giménez, que sólo ha podido disputar tres de los últimos 20 partidos con los colchoneros, y a la del centrocampista Pablo Barrios.
Por su parte, el Arsenal vio cómo en la victoria ante el Newcastle de la última jornada se tuvieron que retirar con molestias los delanteros Kai Havertz y Eberechi Eze, que fabricaron el gol de la victoria. Asimismo, preocupan a los ingleses las bajas de Calafiori y Timber en defensa. La única buena noticia es la recuperación del delantero inglés Bukayo Saka.