Mundial 2026, en directo hoy, 13 de junio:

Sigue en directo la tercera jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este sábado 13 de junio continúa la competición con un Brasil - Marruecos del Grupo C, que te ofrecemos en directo, en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a medianoche, con la previa desde las 23.35 horas.

Otros 3 choques completan este nuevo día de competición: Qatar - Suiza, Haití - Escocia y Australia - Turquía. Además, prestaremos especial atención a la última hora de la selección española, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero.