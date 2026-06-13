Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Mundial de Fútbol 2026

Mundial 2026, en directo hoy, 13 de junio:

Mundial 2026, en directo hoy: partidos y resultados
Mundial 2026, en directo hoy: partidos y resultados
RTVE.es

Sigue en directo la tercera jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este sábado 13 de junio continúa la competición con un Brasil - Marruecos del Grupo C, que te ofrecemos en directo, en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a medianoche, con la previa desde las 23.35 horas.

Otros 3 choques completan este nuevo día de competición: Qatar - Suiza, Haití - Escocia y Australia - Turquía. Además, prestaremos especial atención a la última hora de la selección española, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero.

MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA

11:35 - La fiebre por el Mundial agota los cromos

La agencia Efe publica una nota en la que explica cómo la afición por el fútbol ha hecho que los comercios españoles se hayan quedado sin existencias de sobres de cromos del Mundial un mes después del lanzamiento de la colección. "La colección del Mundial de Catar en 2022, al coincidir con la época escolar (el torneo se celebró entre noviembre y diciembre) hizo que fuera el mejor Mundial que habíamos tenido hasta la fecha, pero este lo va a superar seguro porque este arranque no lo habíamos tenido nunca", ha explicado a la agencia el director general de Panini España, Lluís Torrent.

11:00 - Balogun, la estrella de los anfitriones

La madrugada del sábado en España nos ha dejado la primera goleada del Mundial de la mano de los anfitriones y un jugador a seguir: Folarin Bolagun lideró el triunfo local con un doblete de 'killer' para que Estados Unidos lograra imponerse por 4-1 a Paraguay. Aquí tienes la crónica del partido por Adrián Herrero.

Balogun lidera a una ilusionante Estados Unidos en su estreno ante Paraguay ADRIÁN HERRERO (ENVIADO ESPECIAL AL MUNDIAL 2026)

Es noticia: