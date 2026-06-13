Mundial 2026, en directo hoy, 13 de junio:
- La última hora al minuto de la tercera jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido Brasil - Marruecos del Grupo C
- Sigue en directo todos los partidos del Mundial 2026 en RTVE Play
Sigue en directo la tercera jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este sábado 13 de junio continúa la competición con un Brasil - Marruecos del Grupo C, que te ofrecemos en directo, en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a medianoche, con la previa desde las 23.35 horas.
Otros 3 choques completan este nuevo día de competición: Qatar - Suiza, Haití - Escocia y Australia - Turquía. Además, prestaremos especial atención a la última hora de la selección española, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
11:35 - La fiebre por el Mundial agota los cromos
La agencia Efe publica una nota en la que explica cómo la afición por el fútbol ha hecho que los comercios españoles se hayan quedado sin existencias de sobres de cromos del Mundial un mes después del lanzamiento de la colección. "La colección del Mundial de Catar en 2022, al coincidir con la época escolar (el torneo se celebró entre noviembre y diciembre) hizo que fuera el mejor Mundial que habíamos tenido hasta la fecha, pero este lo va a superar seguro porque este arranque no lo habíamos tenido nunca", ha explicado a la agencia el director general de Panini España, Lluís Torrent.
11:00 - Balogun, la estrella de los anfitriones
La madrugada del sábado en España nos ha dejado la primera goleada del Mundial de la mano de los anfitriones y un jugador a seguir: Folarin Bolagun lideró el triunfo local con un doblete de 'killer' para que Estados Unidos lograra imponerse por 4-1 a Paraguay. Aquí tienes la crónica del partido por Adrián Herrero.