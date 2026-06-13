Estados Unidos - Paraguay, en directo hoy el partido del Grupo D del Mundial de fútbol 2026

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido entre Estados Unidos y Paraguay del Grupo D del Mundial de fútbol 2026, que se disputa este sábado a las 3:00 horas peninsulares de España en el SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles (EE.UU.). Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

Arbitrado por el español Carlos del Cerro Grande, el encuentro supone el debut de una de las tres selecciones anfitrionas. Los pupilos del argentino Mauricio Pochettino -que llegó a sonar como candidato al banquillo del Real Madrid- tendrán la presión de ganar ante su público como ya hicieran en el amistoso jugado entre ambos combinados en 2025, que acabó con resultado de 2-1 a favor de los 'barras y estrellas'. Estados Unidos es a priori favorita además por posición en el ranking (17º frente a 40º) y por tener mejor posicionadas a sus jugadores franquicia, destacando por encima del resto el delantero Christian Pulisic, futbolista del AC Milan, y el centrocampista Weston McKennie, de la Juventus de Turín. Tienen a su favor, asimismo, el único precedente en una fase final de un Mundial. Hay que remontarse a la edición de Uruguay 1930, donde se impuso la selección norteamericana por 3 a 0.

Por tanto, es un partido para que la 'Albirroja' se tome la revancha, empezando por su ausencia en la pasada Copa del Mundo. Otro argentino, Gustavo Alfaro, es el encargado de dar las órdenes desde el banquillo a un equipo que no tiene las figuras de antaño y que deposita sus esperanzas ofensivas en Miguel Almirón, que milita en la MLS de Estados Unidos, concretamente en el Atlanta United, y Julio Enciso, a quien los aficionados españoles pudieron ver en la eliminatoria entre el Estrasburgo y el Rayo Vallecano de la Conference League, de grato recuerdo para los franjirrojos. Precisamente los aficionados de nuestro país recordarán al central Omar Alderete por su paso por LaLiga, aunque actualmente milita en el Sunderland inglés.