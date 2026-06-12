Canadá - Bosnia, en directo hoy en vídeo el partido del grupo B del Mundial 2026

Las selecciones de Canadá y Bonsia disputan este viernes 12 de junio en el Estadio de Toronto el primer partido correspondiente al Grupo B del Mundial de fútbol 2026 que servirá como debut al segundo anfitrión del torneo que se disputa también en Estados Unidos y México.

Tanto canadienses como bosnios persiguen el objetivo de superar la fase de grupos entre los cuatro equipos del grupo B donde Suiza se erige como el gran favorito por encima de Catar, Canadá y Bonsina, aunque el combiando bosnio llega tras haberse clasificado elliminando en la repesca europa a Italia.

Con una muy joven liga local y apenas tres clubes de su país que compiten bajo el paraguas de la MLS de Estados Unidos, los futbolistas canadienses desarrollan su carrera en diferentes equipos del exterior, como Alphonso Davies y Jonathan David, que brillan en el fútbol europeo, y se perfilan como los referntes del combinado anfitrión.

Aunque se encuentra en un momento difícil de su carrera tras una rotura de ligamentos cruzados, el velocísimo lateral izquierdo de Bayern Munich, de 25 años, prepara su reaparición y sigue siendo el abanderado de la esperanza canadiense, quien se convirtió en el autor del primer gol de Canadá en las Copas del Mundo, ante Croacia en Catar 2022.

Otro jugador a seguir es el joven jugador Nathan Saliba, quien dio este año un salto en su carrera al pasar de CF Montreal a un grande de Bélgica como Anderlecht destacando por su importante fortaleza física y su intligencia en el área rival.

Por su parte, Bosnia regreso a una Copa del Mundo después de 12 años de ausencia y lo hace con la confianza de haber llegada a la cita mundialista tras haber eliminado a Italia en la repesca de la UEFA.

Sead Kolasinac (Atalanta) lidera la zona defensiva junto a Tarik Muharemovic (Sassuolo), y Amar Dedic (Benfica), mientras en ataque Ermedin Demirovic (Stuttgart) aparece como el complemento ideal para Edin Dzeko, leyenda que a los 40 años sigue ofreciendo una versión muy competitiva.

En el tramo final de su carrera, el delantero de las cuatro décadas, el capitán bosnio es la bandera del equipo gracias a su fino olfato goleador como demostró con su tanto de cabeza sobre la bocina para igualar la semifinal de la repesca en Gales.

Kerim Alajbegovic es, a sus apenas 18 años la joven estrella del equipo bosnio al que no le quema la responsabilidad como mostró en el partido decisivo ante Italia al anotar desde el punto de penalti.