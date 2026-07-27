Un incendio en la catenaria de la L1 del metro de Barcelona obliga a desalojar la parada de Glòries y cerrar El Clot

Un incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona ha obligado a desalojar la estación de Glòries y a cerrar al público la de El Clot. El incidente ha tenido lugar en torno a las 18:00 horas de este lunes en el tramo comprendido entre ambas paradas, lo que ha llevado a Protección Civil a activar la alerta del plan de emergencias Ferrocat. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a unas 120 personas, ninguna de ellas grave.

Ante el aviso de la incidencia, efectivos de emergencia se han desplazado hasta el lugar del suceso y se ha activado un dispositivo compuesto por 19 ambulancias en la zona. El SEM ha valorado a 59 de las aproximadamente 120 personas afectadas. 58 de ellas presentan afectaciones leves y una está en estado menos grave. Hasta este momento, tres personas han sido trasladadas al Hospital del Mar y seis al CUAP Sant Martí, mientras se continúa con la valoración del resto de afectados.

Tras lo ocurrido, el servicio de la línea L1 permanece interrumpido entre Sagrera y Catalunya, mientras que los trenes de la línea L2 no efectúan en estos momentos parada en la estación de Clot.

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