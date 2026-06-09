Interrumpida la circulación de la red de Rodalies en Barcelona por un fallo en los sistemas de regulación del tráfico

El servicio de Rodalies de Barcelona ha visto interrumpida su circulación por una "incidencia" en el "sistema de regulación de tráfico". Renfe ha asegurado que el fallo se ha producido a las 12.25 horas y ha obligado a cortar "momentáneamente" la circulación de las líneas R1, R2, R3, R4, R8, R11, R14, R15, R16, R17, RG1, RL3, RL4, RT1 y RT2.

Por su parte, Adif ha anunciado a través de la red social X que "se restablece de forma progresiva la circulación en todo el ámbito" de Rodalíes de la ciudad.

El fallo coincide con la llegada de León XIV a Barcelona tras su paso por Madrid. El Ayuntamiento ha decretado cortes de tráfico y ha anunciado el refuerzo del transporte público para agilizar la llegada de visitantes a la ciudad para asistir a los eventos del pontífice.

En concreto, Rodalies ha habilitado servicios especiales en las líneas R1, R2, R2 Sud y R4 y un aumento de plazas de más del 35% para favorecer la movilidad. Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha dispuesto una veintena de circulaciones más en algunas líneas.

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha explicado que en estos momentos se está implementando un nuevo sistema de Siemens que la empresa "está ajustando" y que, durante este proceso, el sistema "está dando estos problemas". Ha admitido que el servicio funcionará "con algunos retrasos".

"Estamos realizando ajustes para que estas incidencias dejen de producirse. Cuando esté implementado en su totalidad, tendremos un sistema mucho más seguro", ha asegurado la consellera.

Inicio de año convulso para Rodalies Desde principio de 2026, el servicio de Rodalies de Cataluña ha sufrido varios incidentes. El más grave ocurrió el 20 de enero, ya que un maquinista de 28 años murió y otras 37 personas resultaron heridas tras caer un muro de contención por un movimiento de tierras sobre un convoy de Rodalies de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní en la provincia de Barcelona, a unos 50 kilómetros de la capital catalana. El servicio quedó suspendido durante dos días y se procedió a reanudarlo de manera progresiva. Renfe y Adif suspenden el servicio de Rodalies en Cataluña hasta que se pueda garantizar la seguridad La consejera Paneque anunció unas "supervisiones extraordinarias" en los 13 itinerarios de toda la red de Rodalies. El 26 de enero, dos incidencias de los sistemas del Centro de Control de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en Barcelona, sumieron en el caos el servicio ferroviario en Cataluña, lo que provocó el cese de dos altos cargos de Adif y Renfe.