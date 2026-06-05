Los profesores de Cataluña se manifiestan de nuevo y convocan nueva huelga durante la visita del papa

Los docentes han vuelto a protestar este viernes en Cataluña tras imponerse el 'no' en la consulta lanzada por Ustec (sindicato mayoritario en educación en la comunidad), CGT e Intersindical sobre el preacuerdo alcanzado con la Generalitat en esta jornada de huelga en la que se están desarrollando diferentes acciones para reclamar mejoras laborales y salariales.

Han convocado, además, en Cataluña una nueva huelga el próximo martes, 9 de junio, coincidiendo con el primer día de la visita del papa León XIV a Barcelona.

Miles de docentes se han concentrado en el Parc de la Ciutadella y a las puertas del Parlament. "Ha ganado la dignidad educativa", "Más recursos, menos discursos", "Sin recursos no hay inclusión" son algunos de los carteles de los manifestantes, que han entonado cánticos dirigidos a la consellera de Educación, Esther Niubó, y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como "Niubó, escucha, esto es una revuelta" o Illa, Illa, Illa, queremos más plantilla".

Según los sindicatos convocantes de la huelga, y a la espera de las cifras oficiales, la manifestación, que es la suma de diferentes columnas de docentes que han circulado por la ciudad durante la mañana de este viernes, cuenta con 90.000 asistentes.

"Metemos toda la carne en el asador, como nos ha dicho el colectivo, y vamos a trabajar porque es una situación que tenemos que reconducir; y tenemos que reflexionar todos", ha afirmado la portavoz de Ustec, Iolanda Segura.

Durante este viernes, un grupo de unos 100 profesores ha ocupado durante una hora un edificio de Educación de Barcelona para pedir la dimisión de la consejera del ramo y reclamar que convoque a los sindicatos en el comité de huelga.

También han cortado por la mañana la Ronda Litoral de Barcelona en los dos sentidos en el marco de esta huelga en el sector educativo convocada en toda la comunidad. Y unos 250 docentes han cortado durante cerca de media hora la plaza Espanya de Barcelona.

Un 65,1% de los profesores catalanes llamados a votar en la consulta lanzada por Ustec, CGT e Intersindical rechazó el preacuerdo firmado la semana pasada por la Generalitat de Cataluña y los sindicatos Ustec, CC.OO., UGT y Professors de Secundària (Aspepc-sps), que habían pedido votar a favor.

Un preacuerdo que comporta una inversión adicional de 726 millones de euros a los 2.000 millones contemplados en el acuerdo de marzo, y conlleva mejoras retributivas de unos 600 euros brutos mensuales por docente hasta 2029, 6.000 nuevas dotaciones ese periodo y 5.000 nuevas cátedras en dos años, como pedía Professors de Secundària.

En cuanto a la desunión sindical -en la mesa sectorial, CC.OO., UGT y Professors de Secundària avalan el acuerdo y Ustec no-, la portavoz de este último sindicato ha afirmado: "Todas las organizaciones sindicales, las del sí y las del no, debemos hacer una reflexión al respeto y ponernos de acuerdo desde la voluntad de cuidar al colectivo, y que esto no vaya de reproches o luchas políticas"

Por su parte, la secretaria general de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha celebrado la "contundencia" del resultado de la consulta y ha asegurado que "esto no va de salarios, sino de una emergencia educativa".

La consellera, que tras conocer el resultado de la consulta este jueves se reunió con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, pidió una "reflexión profunda" y un "ejercicio de realismo" a los sindicatos a la hora de abordar de nuevo las negociaciones.

Niubó tiene previsto reunirse este mismo viernes con CC.OO. y UGT (firmantes del acuerdo de marzo) y con Aspepc (quien dio luz verde al preacuerdo y lo validó en una consulta propia), mientras que Ustec ha declinado asistir a este encuentro para acudir a la huelga.