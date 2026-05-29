Sindicatos catalanes de docentes en huelga se encierran en el Departamento de Educación para desatascar la negociación
- El Govern había propuesto un aumento salarial de cerca de 400 euros brutos mensuales más por docente en cuatro años
- Los docentes han seguido en huelga por noveno día y no descartan acciones en la visita del papa o en la Selectividad
Los sindicatos catalanes de los docentes convocantes de las huelgas han asegurado este jueves, cerca de cuatro horas después del inicio de la séptima reunión con el Departamento de Educación, que no abandonarán la conselleria hasta que la consellera Esther Niubó acuda para desencallar las negociaciones.
El sindicato Ustec ha indicado en un comunicado que la reunión ha seguido "sin avances suficientes para desbloquear el conflicto", una situación ante la que reclaman la presencia "inmediata" de Niubó y mantener abierta la negociación hasta que "haya una propuesta que permita avanzar".
Según informa RNE, la consellera, que se encontraba en el mismo edificio, finalmente ha bajado y se ha reunido con ellos unos minutos para trasladarles que la propuesta es definitiva y que volverían a verse al día siguiente, este viernes, a las 10:00 de la mañana. Los sindicatos han insistido en quedarse por que, aseguran, quieren negociar ahora.
El Govern propone cerca de 400 euros más brutos de sueldo
En la reunión previa, el departamento había trasladado una nueva propuesta a los sindicatos en huelga —Ustec, Professors de Secundària, CGT e Intersindical— que incluye un incremento salarial de cerca de 400 euros brutos mensuales más por docente en cuatro años y más de 7.000 nuevas dotaciones en los próximos cuatro cursos.
Durante la tarde, la mesa se ha ramificado en dos comités —uno para negociar acerca del aspecto retributivo y otro para debatir sobre la escuela inclusiva— a fin de resolver diferencias entre las partes, pero de momento no ha sido posible llegar a un entendimiento en el noveno día de huelga del nuevo ciclo de movilizaciones de la enseñanza en Cataluña. Las protestas de docentes también se han extendido en otras comunidades como Valencia y Aragón.
Este jueves se esperaba poder acercar posiciones, pero las reformas contributivas que propone el Govern no son suficientes para los sindicatos, que aseguran que solo son recálculos de propuestas que ya estaban sobre la mesa, y que contemplan incrementos estatales. Todo esto mientras continúan las huelgas en el Maresme y en el Vallès y que se mantendrán la semana que viene. Y cuanto termine el calendario previsto no descartan acciones durante la visita del papa y la Selectividad.