Sindicatos catalanes de docentes en huelga se encierran en el Departamento de Educación para desatascar la negociación

Los sindicatos catalanes de los docentes convocantes de las huelgas han asegurado este jueves, cerca de cuatro horas después del inicio de la séptima reunión con el Departamento de Educación, que no abandonarán la conselleria hasta que la consellera Esther Niubó acuda para desencallar las negociaciones.

El sindicato Ustec ha indicado en un comunicado que la reunión ha seguido "sin avances suficientes para desbloquear el conflicto", una situación ante la que reclaman la presencia "inmediata" de Niubó y mantener abierta la negociación hasta que "haya una propuesta que permita avanzar".

Según informa RNE, la consellera, que se encontraba en el mismo edificio, finalmente ha bajado y se ha reunido con ellos unos minutos para trasladarles que la propuesta es definitiva y que volverían a verse al día siguiente, este viernes, a las 10:00 de la mañana. Los sindicatos han insistido en quedarse por que, aseguran, quieren negociar ahora.