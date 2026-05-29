El tiempo en España el fin de semana del 29 de mayo: continúan las altas temperaturas con posibilidad de tormentas

Las temperaturas elevadas continuarán este viernes en España con máximas que superarán los 34-36 grados en la mayor parte de la Península y los 38º en los valles del Tajo, Ebro, Guadiana y Guadalquivir, aunque con posibilidad de tormenta aislada en entornos de montaña en la cordillera Cantábrica, alto Ebro y norte de la vertiente Ibérica.

Volverá a reinar la estabilidad general con predominio de cielos pocos nubosos o despejados, salvo en zonas de Galicia, Cantábrico occidental, litorales del sur peninsular, Ceuta, Melilla y Canarias.

Por la tarde se espera la formación de nubes de evolución en montañas y zonas aledañas del centro y de la mitad norte peninsular, con algún chubasco o tormenta aislada en entornos de montaña que podría ser localmente fuerte e ir con granizo en la Cantábrica, alto Ebro y norte de la vertiente Ibérica.

Aumentos y descansos de temperatura Las máximas aumentarán en Baleares y en el sur y este peninsular, mientras que descenderán en Canarias, nordeste de Cataluña, Galicia y Cantábrico. Predominarán los ascensos de las mínimas de manera general, excepto en Galicia, Cantábrico y Andalucía occidental, que se mantendrá sin cambios o poco descenso. Las noches seguirán siendo tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en puntos de la meseta Sur, depresiones del nordeste peninsular, litorales de la fachada oriental y en Baleares. ““ El Levante soplará moderado en el Estrecho y viento flojo en general en el resto, predominando la componente norte en Baleares y Galicia, la este en el tercio oriental peninsular y la oeste en el resto, con régimen de brisas en costas. En Canarias, alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes.

El sábado se mantienen los chubascos y las altas temperaturas El sábado 30 los chubascos y las tormentas serán localmente fuertes y con granizo en el Pirineo. No obstante, las temperaturas seguirán siendo elevadas para la época, con máximas que superarán los 34-36 grados en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y tercio nordeste; incluso rebasando los 38º en Guadiana y Guadalquivir, pudiendo hacerlo también localmente en el Tajo y Ebro. Se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el norte de las islas Canarias y área cantábrica, así como en Galicia a primeras horas, predominarán los cielos nubosos. Por la tarde se formará abundante nubosidad de evolución en el interior peninsular, con tormentas y chubascos en regiones de montaña y aledaños del centro y nordeste que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, de forma más probable en el Pirineo oriental