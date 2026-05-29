El tiempo en España el fin de semana del 29 de mayo: continúan las altas temperaturas con posibilidad de tormentas
- Las temperaturas máximas alcanzarán los 38º en los valles del Tajo, Ebro, Guadiana y Guadalquivir
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Las temperaturas elevadas continuarán este viernes en España con máximas que superarán los 34-36 grados en la mayor parte de la Península y los 38º en los valles del Tajo, Ebro, Guadiana y Guadalquivir, aunque con posibilidad de tormenta aislada en entornos de montaña en la cordillera Cantábrica, alto Ebro y norte de la vertiente Ibérica.
Volverá a reinar la estabilidad general con predominio de cielos pocos nubosos o despejados, salvo en zonas de Galicia, Cantábrico occidental, litorales del sur peninsular, Ceuta, Melilla y Canarias.
Por la tarde se espera la formación de nubes de evolución en montañas y zonas aledañas del centro y de la mitad norte peninsular, con algún chubasco o tormenta aislada en entornos de montaña que podría ser localmente fuerte e ir con granizo en la Cantábrica, alto Ebro y norte de la vertiente Ibérica.
Aumentos y descansos de temperatura
Las máximas aumentarán en Baleares y en el sur y este peninsular, mientras que descenderán en Canarias, nordeste de Cataluña, Galicia y Cantábrico. Predominarán los ascensos de las mínimas de manera general, excepto en Galicia, Cantábrico y Andalucía occidental, que se mantendrá sin cambios o poco descenso.
Las noches seguirán siendo tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en puntos de la meseta Sur, depresiones del nordeste peninsular, litorales de la fachada oriental y en Baleares.
El Levante soplará moderado en el Estrecho y viento flojo en general en el resto, predominando la componente norte en Baleares y Galicia, la este en el tercio oriental peninsular y la oeste en el resto, con régimen de brisas en costas. En Canarias, alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes.
El sábado se mantienen los chubascos y las altas temperaturas
El sábado 30 los chubascos y las tormentas serán localmente fuertes y con granizo en el Pirineo. No obstante, las temperaturas seguirán siendo elevadas para la época, con máximas que superarán los 34-36 grados en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y tercio nordeste; incluso rebasando los 38º en Guadiana y Guadalquivir, pudiendo hacerlo también localmente en el Tajo y Ebro.
Se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el norte de las islas Canarias y área cantábrica, así como en Galicia a primeras horas, predominarán los cielos nubosos. Por la tarde se formará abundante nubosidad de evolución en el interior peninsular, con tormentas y chubascos en regiones de montaña y aledaños del centro y nordeste que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, de forma más probable en el Pirineo oriental
Estabilidad para el domingo
El domingo 31 continuará la situación de estabilidad en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y norte de la Ibérica se darán cielos nubosos al principio con probables bancos de niebla y una tendencia a despejar, e intervalos nubosos pudiendo dejar brumas costeras en Baleares y litorales del Mediterráneo norte y de Alborán.
Las temperaturas máximas descenderán en el centro norte peninsular, de forma localmente notable en Navarra y zonas aledañas, pero aumentarán en litorales de la mitad oeste de Andalucía, Melilla y este de Cataluña, con pocos cambios en el resto.
En las mínimas predominarán los aumentos en Andalucía y los descensos en la mitad noroeste peninsular y norte de Baleares, con pocos cambios en el resto. Se mantendrán en valores elevados para la época en amplias zonas del país, superando los 34-36 grados en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y en el tercio nordeste, pudiendo incluso rebasar los 38-40 en el Guadalquivir y localmente Guadiana. Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en regiones mediterráneas y cuadrante suroeste peninsular.
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