Un dron ruso impacta contra un edificio en una localidad de Rumanía fronteriza con Ucrania y deja dos heridos

Un dron ruso ha impactado este viernes en un edificio residencial en la ciudad rumana de Galați, cerca de la frontera con Ucrania. Según ha informado el Ministerio de Rumanía, país miembro de la OTAN, la acción —que ha enmarcado en la ofensiva rusa contra Ucrania— ha causado un incendio, y dos heridos leves.

"En la noche del 28 al 29 de mayo, la Federación de Rusia reanudó sus ataques con drones contra objetivos civiles e infraestructuras en Ucrania, cerca de la frontera fluvial con Rumanía. Uno de estos drones penetró en el espacio aéreo rumano, fue seguido por radar hasta la parte sur de la ciudad de Galati y luego se estrelló contra el tejado de un edificio de viviendas, provocando un incendio al impactar", ha descrito el ministerio en un comunicado.

Según ha indicado en redes sociales la Inspección General de Situaciones de Emergencia de Rumanía, el dron se ha estrellado en el décimo piso del edificio de viviendas y su carga explosiva ha detonado por completo, lo que ha obligado a evacuar a unas 70 personas. Los bomberos que se han desplazado al lugar han logrado extinguir el fuego.