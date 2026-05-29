Un dron ruso impacta contra un edificio en una localidad de Rumanía fronteriza con Ucrania y deja dos heridos
- El Ministerio de Defensa rumano lo achaca a la ofensiva rusa en Ucrania
- Es la primera vez que uno de estos aparatos se estrella en el país
Un dron ruso ha impactado este viernes en un edificio residencial en la ciudad rumana de Galați, cerca de la frontera con Ucrania. Según ha informado el Ministerio de Rumanía, país miembro de la OTAN, la acción —que ha enmarcado en la ofensiva rusa contra Ucrania— ha causado un incendio, y dos heridos leves.
"En la noche del 28 al 29 de mayo, la Federación de Rusia reanudó sus ataques con drones contra objetivos civiles e infraestructuras en Ucrania, cerca de la frontera fluvial con Rumanía. Uno de estos drones penetró en el espacio aéreo rumano, fue seguido por radar hasta la parte sur de la ciudad de Galati y luego se estrelló contra el tejado de un edificio de viviendas, provocando un incendio al impactar", ha descrito el ministerio en un comunicado.
Según ha indicado en redes sociales la Inspección General de Situaciones de Emergencia de Rumanía, el dron se ha estrellado en el décimo piso del edificio de viviendas y su carga explosiva ha detonado por completo, lo que ha obligado a evacuar a unas 70 personas. Los bomberos que se han desplazado al lugar han logrado extinguir el fuego.
Aviones militares tenían autorización para atacar el dron
Antes del impacto, se emitió una alerta de emergencia tras detectarse drones cercanos al espacio aéreo rumano y dos aviones caza F-16 despegaron a las 01:19 hora local (22:19 GMT del jueves) de la base militar de Fetesti, ha indicado el Ministerio de Defensa rumano. "Los pilotos de las aeronaves tenían autorización para atacar objetivos durante todo el periodo de alerta", ha añadido.
Un helicóptero de la Fuerza Aérea rumana ha apoyado las operaciones, mientras que un equipo de investigadores especializados en explosiones se ha desplazado al lugar de los hechos. El Ministerio de Defensa había informado previamente sobre un ataque nocturno de Rusia con drones contra Ucrania.
Desde el inicio de la ofensiva rusa contra la vecina Ucrania en febrero de 2022 se han detectado en varias ocasiones incursiones de drones en Rumanía, pero es la primera vez que uno de estos aparatos se estrella contra un edificio residencial.