Dimite la primera ministra de Letonia por la crisis de los drones ucranianos

La primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, ha dimitido al romperse la coalición de gobierno, a pocos meses de las elecciones de octubre. El pasado fin de semana fue ella quien forzó la dimisión del ministro de Defensa Andris Spruds, del partido Progresistas, después de que dos drones ucranianos entraran en el país desviados por la guerra electrónica de Rusia. No fueron detectados por los sistemas de defensa y explotaron en un almacén de petróleo en Rezekne, a 60 kilómetros de la frontera con Rusia, que estaba vacío.

Silina culpó al socialdemócrata Spruds del fracaso al interceptarlos y de no haber desarrollado a tiempo sistemas antidrones. El partido Progresistas acusa a la primera ministra de no haberles informado de su intención de destituirle y de politizar una cuestión militar, desacreditando con ello a las Fuerzas Armadas.

La crisis de gobierno La primera ministra designó al coronel Raivis Melnis como sustituto de Spruds, pero los socialdemócratas se negaron a darle su apoyo. Finalmente, el partido Progresista retiró el apoyo al gobierno de Silina, dejándola sin mayoría en el parlamento y amenazando con una moción de censura. Previamente, el copresidente de los socialdemócratas, Andris Šuvajevs, hasta ahora uno de los aliados del tripartito, se había reunido con ella para buscar, sin éxito, una solución. Poco después, el líder del otro socio del Gobierno, la Alianza de los Verdes y los Agricultores, Harijs Rokpelnis, dijo que el Ejecutivo había caído.

Los drones de la guerra Este ha sido el último de una serie de incidentes que también han afectado a Estonia y Lituania, todos países miembros de la OTAN. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha dicho que podría enviar expertos a Letonia para ayudar a protegerse de los drones, y ha denunciado numerosos ataques en las últimas horas. Ucrania denuncia seis muertos por ataques rusos y Eslovaquia cierra su paso fronterizo por seguridad RTVE.es / Agencias