Gerhard Schröeder, el excanciller alemán aliado del Kremlin que Putin propone como mediador entre Rusia y Ucrania

"La guerra llega a su fin", aseguró el presidente ruso Vladimir Putin el pasado sábado. Una predicción que, sin embargo, viene cargada de condiciones. El líder del Kremlin declaró que una reunión con el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski solo sería posible después de alcanzar un acuerdo de paz duradero. Además, ha propuso al ex canciller alemán Gerhard Schröder como mediador.

Con motivo del Día de la Victoria, que homenajea la victoria soviética a la Alemania nazi el 9 de mayo de 1945, el líder de la potencia europea declaró ante los medios, donde fue preguntado por su candidato favorito para reanudar el diálogo con los europeos. Putin ha puesto sobre la mesa el nombre de unos de los apoyos más leales del Kremlin dentro de occidente.

Kallas, pesimista con la propuesta Poco han tardado en llegar las respuestas de los representantes políticos, reacios a la propuesta del presidente ruso. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, se ha mostrado escéptica respecto a Schröder como mediador: "Gerhard Schröder ha sido un lobista de alto nivel para empresas públicas rusas, así que se entiende claramente por qué Putin quiere que sea él", ha declarado desde Bruselas. La estonia ha añadido que no sería sensato dar a Rusia "el derecho de designar a un negociador en nombre de la UE". Preguntada sobre la posibilidad de asumir ella misma ese papel de mediadora, Kallas ha asegurado que sería capaz de "ver con claridad el juego" de Rusia. Ha destacado su pasado como abogada y "las numerosas negociaciones" en las que ha participado en este contexto: "Pero, por supuesto, como saben, estamos muy lejos de eso", ha concluido, asegurando que antes deberían producirse "discusiones" entre los Estados miembros. El ex canciller alemán Gerhard Schröder asiste a un servicio ecuménico con motivo de la celebración de la reunificación alemana en la iglesia de San Miguel de Hamburgo. Gregor Fischer / AFP / POOL Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, asistiendo a una reunión en Bruselas, también han expresado su recelo respecto que Rusia esté dispuesta a poner fin a la guerra y negociar sinceramente sobre la paz y la seguridad para Europa. El ministro alemán, Gunther Krichbaum, ha asegurado que Schröeder no tiene las credenciales para ser un "mediador honesto": "Él está, y ciertamente ha sido, fuertemente influenciado por Putin", ha declarado Krichbaum. El portavoz del Ejecutivo alemán, Sefan Kornelius, ha afirmado que "Rusia ya conoce quiénes son los interlocutores en Europa si realmente está interesada en poner fin a la guerra". Desde Ucrania, su titular de Exteriores, Andrii Sybiha, también ha rechazado un puesto para Schroeder, aunque cree que Europa podría participar en conversaciones que serían "complementarias" a las negociaciones lideradas por Estados Unidos para poner fin a la guerra.