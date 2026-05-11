Gerhard Schröeder, el excanciller alemán aliado del Kremlin que Putin propone como mediador entre Rusia y Ucrania
- Es íntimo amigo de Putin y ha ocupado cargos en empresas estatales rusas
- La UE, escéptica ante esta propuesta, ve al alemán como un "lobista de alto nivel"
"La guerra llega a su fin", aseguró el presidente ruso Vladimir Putin el pasado sábado. Una predicción que, sin embargo, viene cargada de condiciones. El líder del Kremlin declaró que una reunión con el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski solo sería posible después de alcanzar un acuerdo de paz duradero. Además, ha propuso al ex canciller alemán Gerhard Schröder como mediador.
Con motivo del Día de la Victoria, que homenajea la victoria soviética a la Alemania nazi el 9 de mayo de 1945, el líder de la potencia europea declaró ante los medios, donde fue preguntado por su candidato favorito para reanudar el diálogo con los europeos. Putin ha puesto sobre la mesa el nombre de unos de los apoyos más leales del Kremlin dentro de occidente.
Kallas, pesimista con la propuesta
Poco han tardado en llegar las respuestas de los representantes políticos, reacios a la propuesta del presidente ruso. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, se ha mostrado escéptica respecto a Schröder como mediador: "Gerhard Schröder ha sido un lobista de alto nivel para empresas públicas rusas, así que se entiende claramente por qué Putin quiere que sea él", ha declarado desde Bruselas. La estonia ha añadido que no sería sensato dar a Rusia "el derecho de designar a un negociador en nombre de la UE".
Preguntada sobre la posibilidad de asumir ella misma ese papel de mediadora, Kallas ha asegurado que sería capaz de "ver con claridad el juego" de Rusia. Ha destacado su pasado como abogada y "las numerosas negociaciones" en las que ha participado en este contexto: "Pero, por supuesto, como saben, estamos muy lejos de eso", ha concluido, asegurando que antes deberían producirse "discusiones" entre los Estados miembros.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, asistiendo a una reunión en Bruselas, también han expresado su recelo respecto que Rusia esté dispuesta a poner fin a la guerra y negociar sinceramente sobre la paz y la seguridad para Europa. El ministro alemán, Gunther Krichbaum, ha asegurado que Schröeder no tiene las credenciales para ser un "mediador honesto": "Él está, y ciertamente ha sido, fuertemente influenciado por Putin", ha declarado Krichbaum. El portavoz del Ejecutivo alemán, Sefan Kornelius, ha afirmado que "Rusia ya conoce quiénes son los interlocutores en Europa si realmente está interesada en poner fin a la guerra".
Desde Ucrania, su titular de Exteriores, Andrii Sybiha, también ha rechazado un puesto para Schroeder, aunque cree que Europa podría participar en conversaciones que serían "complementarias" a las negociaciones lideradas por Estados Unidos para poner fin a la guerra.
¿Quién es Gerhard Schröder?
Gerhard Fritz Kurt Schröder nació en 1944 en la ciudad de Mossenberg-Wöhren, y ha formado parte de Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) desde 1963. Ejerció el cargo de canciller de Alemania entre 1998 y 2005 en gobierno en coalición con Los Verdes. Como jefe de Gobierno, Shröder centró sus objetivos políticos en la integración europea, la reducción del desempleo, la liberalización de las leyes de ciudadanía alemana, el freno de la energía nuclear y la reconstrucción de la economía. En política internacional, dio comienzo a un relanzamiento en las relaciones con Rusia, especialmente en materia energética y cooperación estratégica.
Su primera alineación con Rusia se produjo tras los desacuerdos con Estados Unidos sobre la guerra de Irak en 2003, lo que provocó una ruptura en las relaciones entre ambos países y la unión con Francia y Rusia en la negativa a la intervención militar.
El alemán nunca ocultó su estrecha amistad con Vladimir Putin, al que ha calificado en varias entrevistas como un "demócrata impecable". Mientras Schröder defendía la legitimidad de su compañero, este suprimía en 2004 la elección directa de los jefes regionales. En 2014 ambos protagonizaron una velada polémica cuando el mandatario ruso acudió a la fiesta del 70 cumpleaños del excanciller germano en un hotel en San Petersburgo, en una época en la que Rusia se había anexionado la península de Crimea, un territorio reconocido por la comunidad internacional como parte de Ucrania.
Las relaciones de Schröder con el Kremlin se intensificaron a medida que fue adquiriendo diferentes cargos dentro del entramado empresarial ruso. En 2005 fue elegido presidente del consejo de vigilancia del consorcio rusoalemán Gasprom, que controla Nord Stream, un gasoducto que cruza el mar Báltico desde Rusia hasta Greifswald, en Alemania. En 2017, fue nombrado presidente del consejo de administración de Rosneft, empresa de petróleo propiedad del Estado ruso.
Sin embargo, este affaire entre ambos políticos se transformó en una encerrona para el alemán cuando en 2022 dio comienzo la invasión rusa en Ucrania. Schröder se negó a condenar esta operación militar, lo que desató las críticas de sus compañeros del SPD. El partido inició un procedimiento para expulsarle, aunque finalmente no llegó a nada. Finalmente, cedió a la presión pública y renunció a un puesto en la junta directiva de Gazprom y a la presidencia del consejo de administración de Rosneft.