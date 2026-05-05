Ataques cruzados dejan cinco muertos en Ucrania y dos en Rusia horas antes de la tregua propuesta por Kiev

Varios ataques cruzados han dejado cinco muertos en Ucrania y dos en Rusia en las últimas horas, según informaciones oficiales de ambos países. Han tenido lugar antes de que comience el plazo de una tregua propuesta por Kiev a partir de la medianoche del 6 de mayo, a la que Rusia no ha mostrado interés en sumarse. El Kremlin también ha planteado un alto al fuego, circunscrito en su caso para el 8 y 9, para conmemorar el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en 1945.

Para el Gobierno de Volodímir Zelenski, la tregua rusa es solo una maniobra para contentar al presidente de EE.UU., Donald Trump, y una forma de poder celebrar la festividad sin riesgo de ataques ucranianos contra Moscú. Este martes, el jefe de gabinete del líder ucraniano, Kirilo Budánov, ha defendido en X que la tregua ucraniana "no está ligada a ninguna fecha específica" relacionada con "dogmas ideológicos" y tiene como objetivo "salvar vidas humanas".

Budánov ha reafirmado la oferta de alto el fuego indefinido a partir de la medianoche que formuló Zelenski, de la que aún no ha recibido por el momento respuesta de Rusia. "El presidente de Ucrania ha demostrado su compromiso con la paz al mundo entero", ha referido, y ha agregado que los ucranianos siguen con atención los movimientos de los rusos y están preparados para cualquier escenario.

Ataques de Ucrania El gobernador de Chuvasia, Oleg Nikoláyev, ha confirmado la muerte de al menos dos personas y otros 32 heridos en una acción ucraniana con drones y misiles contra Cheboksari, capital regional. "Con profundo pesar, dos civiles perdieron la vida. (...) Otras 32 personas resultaron heridas, entre ellas un niño", ha comunicado en redes sociales. El popular canal de Telegram Baza había contado anteriormente hasta dos muertos y otros 34 heridos en ataques con drones y misiles de crucero. Estos habrían impactado contra edificios residenciales y una planta del Instituto de Investigación de Ingeniería de Relés. Canales de Telegram locales también han informado de daños en la infraestructura de transporte, un edificio universitario y un centro comercial. Medios independientes vinculan la planta alcanzada por el ataque con la fabricación de equipos electrónicos para el Ejército ruso, incluyendo la fabricación de antenas utilizadas para instrumentos de guerra electrónica para proteger los drones Shahed (Gerán), así como receptores satelitales para los misiles Kalibr e Iskander. El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado haber interceptado cerca de 300 drones durante la noche que atacaron territorio ruso. Diez de ellos fueron neutralizados cuando se dirigían a Moscú, según el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin. Según ha dicho posteriormente Zelenski, las fuerzas de Kiev han empleado también en el ataque misiles de crucero Flamingo de fabricación propia que impactaron en la empresa afectada en Cheboksari, donde según medios rusos murieron al menos dos personas. Otro de los blancos de este ataque ucraniano masivo fue la refinería de petróleo de Kirishi, situada en la región de Leningrado del norte de Rusia, según informó el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). Una estación de bombeo de la misma zona también fue alcanzada en el ataque. Además, varios gobernadores rusos informaron de incendios en sus regiones, tales como la de Leningrado y la de Briansk.

Ataques de Rusia Por su parte, Rusia ha lanzado entre la tarde del lunes y la mañana del martes contra territorio ucraniano más de 160 drones de larga distancia, de los que 149 fueron neutralizados por las defensas ucranianas, y 11 misiles de crucero, ante los que Ucrania es particularmente vulnerable por el déficit de sistemas y misiles antiaéreos Patriot de sus Fuerzas Armadas. Sólo uno de los misiles pudo ser interceptado, mientras que otros ocho impactaron en lugares no especificados de Ucrania y los dos restantes no alcanzaron sus objetivos, según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana. La empresa pública ucraniana de gas y petróleo, Naftogaz, ha informado de daños en sus infraestructuras de las regiones de Poltava (centro) y Járkov (noreste). Tres empleados han muerto en el ataque, que también ha acabado con las vidas de dos trabajadores de los equipos de rescate que asistían a las víctimas de un primer impacto. Naftogaz ya había informado el lunes de otros ataques a sus infraestructuras en la propia Poltava y en la región de Sumi. 00.48 min Al menos siete muertos y una treintena de heridos en el último ataque ruso en Ucrania Según el Servicio de Emergencias ucraniano, para el que trabajaban dos de las víctimas mortales, los dos sanitarios perdieron la vida en el ataque contra una refinería de petróleo en Poltava, contra la que los rusos lanzaron cuatro misiles. Dos de esos misiles, los que mataron a los rescatistas, contenían munición de racimo, según el servicio. Además, ha explicado que otros tres de sus empleados están en estado grave por las heridas sufridas en el bombardeo. El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, ha calificado el ataque en el que han muerto los rescatistas de “vil”. Según Sibiga, Rusia golpeó deliberadamente el lugar para matar a quienes habían acudido allí de urgencia a asistir a las víctimas del impacto anterior. “Sólo un Estado terrorista como Rusia emplea tácticas inhumanas y criminales como estas”, ha dicho Sibiga en X. El bombardeo ruso de la pasada noche fue dirigido también contra infraestructuras ferroviarias y ha dañado un buque comercial en el puerto de Odesa, según las autoridades ucranianas.