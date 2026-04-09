Putin declara una tregua en Ucrania por la Pascua ortodoxa

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha decidido declarar una tregua en la guerra con Ucrania con ocasión de la próxima Pascua ortodoxa, ha anunciado este jueves el Kremlin. "Se declara un alto el fuego desde las 16:00 horas (13:00 GMT) del 11 de abril hasta el término del 12 de abril de 2026", señala el comunicado oficial.

"Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa", confía el Kremlin. El comunicado indica que el ministro de Defensa, Andri ⁠Belousov, había emitido una orden al máximo comandante de Rusia, el jefe del Estado Mayor General, Valery Gerasimov, "para detener durante este periodo ⁠las acciones militares en todas las direcciones".

"Las tropas deben estar preparadas para ‌neutralizar todas las posibles provocaciones del enemigo, así como cualquier acción agresiva", sigue el comunicado, que no ha tenido por el momento una respuesta ucraniana.