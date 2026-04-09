Putin declara una tregua en Ucrania por la Pascua ortodoxa
- El alto el fuego durará un día y medio, entre el 11 de abril y el 12 de abril
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha decidido declarar una tregua en la guerra con Ucrania con ocasión de la próxima Pascua ortodoxa, ha anunciado este jueves el Kremlin. "Se declara un alto el fuego desde las 16:00 horas (13:00 GMT) del 11 de abril hasta el término del 12 de abril de 2026", señala el comunicado oficial.
"Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa", confía el Kremlin. El comunicado indica que el ministro de Defensa, Andri Belousov, había emitido una orden al máximo comandante de Rusia, el jefe del Estado Mayor General, Valery Gerasimov, "para detener durante este periodo las acciones militares en todas las direcciones".
"Las tropas deben estar preparadas para neutralizar todas las posibles provocaciones del enemigo, así como cualquier acción agresiva", sigue el comunicado, que no ha tenido por el momento una respuesta ucraniana.
Zelenski ya propuso la tregua
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió el pasado 30 de marzo un alto el fuego alegando precisamente la festividad de la Pascua y asegurando que su país está dispuesto a llegar a "cualquier acuerdo", siempre que no atente conta la "dignidad y soberanía" de Ucrania.
Putin declaró el pasado año una tregua unilateral por la Pascua que se caracterizó por acusaciones mutuas de incumplimiento: mientras el presidente ucraniano denunció decenas de bombardeos y asaltos rusos, el lado ruso denunció miles de violaciones del alto el fuego.
Durante las primeras horas de la tregua, no obstante, se efectuó un importante canje de prisioneros de guerra entre las partes, si bien los ataques se reanudaron poco después de expirar la pausa por la Pascua, que tuvo una duración de 30 horas.
Según el calendario de la fe ortodoxa, dominante tanto en Rusia como en Ucrania, la Pascua cae este año el 12 de abril.