Rafa Jódar avanza a octavos de Roland Garros tras imponerse a Michelsen en una batalla de más de cuatro horas

Rafa Jódar sigue imparable en su andadura en Roland Garros. El español ha remontado Álex Michelsen (6-7,7-6, 6-4, 3-6 y 3-6) en un partido que se alagó durante más de cuatro horas y en el que el español ha transitado por diferentes etapas para llevarse la victoria. Esta victoria supone su 18 victoria del año en tierra batida, lo que le convierte en el que más tiene junto al italiano Jannik Sinner.

Con el calor haciendo acto de presencia en la Simone Mathieu, Jódar tuvo que remontar un 1-2 en sets en contra. Algo que no le puso nervioso. Rafa hizo lo que nos tiene acostumbrados, sacar su mejor tenis en los momentos donde la presión aprieta más. Y eso que el americano Alex Michelsen, número 42 del mundo, no lo puso nada fácil.

El madrileño jugará sus primeros octavos de final en un Grand Slam, donde le espera su compatriota Pablo Carreño, que los jugará por cuarta vez, la primera en cinco años.

Trabajada victoria del español Rafael Jódar para clasificarse para los octavos de final de Roland Garros, los primeros que disputará en un Grand Slam, donde le espera su compatriota Pablo Carreño, que los jugará por cuarta vez, la primera en cinco años.

Jódar se encontró con un Michelsen muy sólido El español se apuntó el primer set, muy igualado, en el juego de desempate, y tuvo un servicio a su favor para apuntarse el segundo, pero no lo aprovechó y dio vida al estadounidense, que forzó el juego de desempate, que le permitió igualar el duelo. El nivel de Michelsen, que disputaba el cuadro final de Roland Garros por tercera vez, sin que antes de este año hubiera firmado una victoria, fue en aumento. El californiano impuso su ritmo y Jódar pareció perder el control del partido, fallón y descentrando en un tercer set que cayó fácil del lado del rival. La vida del madrileño pendía de un hilo, pero tiró de carácter y solidez y se colocó 5-2 en el cuarto, presto a forzar un quinto.