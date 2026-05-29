Actos por el Día de las Fuerzas Armadas 2026 desde Vigo, en directo: el rey preside la revista naval y la exhibición dinámica
- Buques de la Armada y de la Guardia Civil navegarán la Ría de Vigo
- Sigue en directo los actos por del Día de las Fuerzas Armadas 2026
El rey Felipe VI preside este viernes, víspera del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS 26) la exhibición dinámica en la que participan efectivos del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y del Espacio, de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias que operan en entorno marítimo.
La ciudad pontevedresa de Vigo se ha convertido por primera vez en esta edición del DIFAS en el escenario de las celebraciones con un amplio programa de actividades desplegadas por el Ministerio de Defensa para acercar las Fuerzas Armadas a la ciudadanía.
La exhibición de capacidades aeronavales de personal y material que tendrá lugar a partir de las 17:15 horas, en la playa de Samil, se podrá seguir en directo a partir de las 17:15 horas en el Canal 24 horas y en streaming a través de la plataforma de RTVE Play con la narración de los periodistas Yolanda Ferrer y Alejandro Riego, junto a Héctor Martín, teniente de navío.
El anterior DIFAS se celebró en las Islas Canarias y al igual que en esta ocasión, también hubo una revista naval, un desfile aéreo y una exhibición dinámica que se hizo en la playa de Las Alcaravaneras de Las Palmas de Gran Canaria y el desfile militar se celebró en Santa Cruz de Tenerife.
Revista naval en la Ría de Vigo
Los efectivos que participan en esta exhibición han llegado en los buques de la Armada y la Guardia Civil que este viernes han navegado la Ría de Vigo para la revista naval que el rey ha presidido desde el buque de acción marítima Audaz.
Barcos de la Armada y la Guardia Civil han navegado la Ría de Vigo en un acto que se podrá seguir en RTVE, con la narración de los periodistas Yolanda Ferrer y Alejandro Riego, junto a Héctor Martín, teniente de navío.
Los buques de la Armada que participan, entre ellos el anfibio Castilla, se encontraban ya preparados a primera hora de este viernes para salir a la mar.
“⚓🇪🇸Así se ve el puerto de #Vigo.— Armada (@Armada_esp) May 28, 2026
🚁🚢Nuestras fragatas y buques ya están listos para la parada naval de este viernes.
¿Te lo vas a perder?
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Es la antesala del acto central del Día de las Fuerzas Armadas que se va a celebrar este sábado 30 de mayo a partir de las 11:15 horas con el desfile, que se podrá seguir en directo a través de La 1 de TVE y del Canal 24 horas, además del streaming de RTVE Play.