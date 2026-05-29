Actos por el Día de las Fuerzas Armadas 2026 desde Vigo, en directo: el rey preside la revista naval y la exhibición dinámica

El rey Felipe VI preside este viernes, víspera del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS 26) la exhibición dinámica en la que participan efectivos del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y del Espacio, de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias que operan en entorno marítimo.

La ciudad pontevedresa de Vigo se ha convertido por primera vez en esta edición del DIFAS en el escenario de las celebraciones con un amplio programa de actividades desplegadas por el Ministerio de Defensa para acercar las Fuerzas Armadas a la ciudadanía.

La exhibición de capacidades aeronavales de personal y material que tendrá lugar a partir de las 17:15 horas, en la playa de Samil, se podrá seguir en directo a partir de las 17:15 horas en el Canal 24 horas y en streaming a través de la plataforma de RTVE Play con la narración de los periodistas Yolanda Ferrer y Alejandro Riego, junto a Héctor Martín, teniente de navío.

El anterior DIFAS se celebró en las Islas Canarias y al igual que en esta ocasión, también hubo una revista naval, un desfile aéreo y una exhibición dinámica que se hizo en la playa de Las Alcaravaneras de Las Palmas de Gran Canaria y el desfile militar se celebró en Santa Cruz de Tenerife.