El rey, 'convocado' para el Mundial 2026: así ha sido el sorprendente anuncio de la lista de España
- De la Fuente ha anunciado a los 26 jugadores convocados para el Mundial a través de un impactante vídeo
- Felipe VI protagoniza el spot con una aparición estelar: "Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España"
- La 1 y RTVE Play ofrecerán el mejor partido de cada jornada del Mundial
España se ha unido a la moda de ofrecer la lista de jugadores convocados para el Mundial 2026 a través de un vídeo, que desde que se ha desvelado está causando furor. Con la aparición estelar del rey Felipe VI como si fuera un 'convocado' más, el seleccionador Luis de la Fuente ha desvelado los nombres de los 26 futbolistas que integrarán la selección española en la cita futbolística de EEUU, México y Canadá.
El emotivo spot arranca con la voz de un locutor radiofónico recordando que ha llegado el día más esperado, en el que Luis de la Fuente ofrecerá la lista de convocados, mientras se intercalan imágenes de un amanecer más en el país con ciudadanos anónimos arrancan su jornada laboral mientras el seleccionador se acicala para acudir a la rueda de prensa.
"Llevamos cuatro años trabajando para este momento y sé que hoy es un día muy esperado", asegura De la Fuente mientras camina hacia el lugar de la convocatoria. "Esta selección nunca ha caminado sola y por eso este Mundial es especial", continúa a la vez que decenas de curiosos se paran ante las pantallas de los cines Callao, en Madrid, o se detienen en sus labores con un transistor en la mano.
Esta selección nunca ha caminado sola y por eso este Mundial es especial
Pero para sorpresa de todos, el seleccionador asegura: "Tengo que pediros disculpas, sé que estáis esperando la convocatoria, pero no os la voy dar. Esta convocatoria no es mía, es de todos".
El rey Felipe VI, protagonista
En ese instante, otra voz, muy reconocida por todos los españoles, hereda el discurso del seleccionador. No es otra que la del rey Felipe VI. "Porque la selección española no solo pertenece a los que están en el campo, pertenece a los que madrugan cuando todavía no ha salido el sol, a quienes cuidan de las calles y de nosotros. A quienes recorren el país, a quienes salen a la mar cuando todavía todo está en silencio, a quienes sueñan mirando al cielo. También pertenece a quienes disfrutaron con nosotros y hoy ya no están, porque siguen aquí, en cada recuerdo y en cada gol", expresa el monarca.
Porque hay algo que no se ve pero se siente, un país unido empujando en la misma dirección, un latido que no se detiene, una voz que nunca se apaga
Y prosigue arengando a todos los españoles: "Porque hay algo que no se ve pero se siente, un país unido empujando en la misma dirección, un latido que no se detiene, una voz que nunca se apaga". "Porque cuando juega nuestra selección, jugamos todos", sentencia haciendo su aparición estelar en el campo de entrenamiento de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
A partir de ese momento, el vídeo da paso a diversos ciudadanos anónimos en sus respectivos trabajos dando uno a unos los nombres de los 26 jugadores convocados para el Mundial.
Y para terminar, de nuevo el rey para finalizar el emotivo spot: "Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España".
Inglaterra, Francia, Senegal... así han sido otros vídeos
España no es la única que ha anunciado su lista de convocados para el Mundial a través de un vídeo o un storytelling para presentar a sus jugadores y mostrar su identidad como país. Algunos de ellos se han hecho virales por su emotividad y originalidad. Lejos de quedarse en un simple anuncio deportivo, las convocatorias para esta cita mundialista se han transformado en auténticas joyas del marketing emocional, aludiendo a referencias históricas, símbolos de cada país y mensajes directos para conectar con millones de aficionados. Aquí recordamos algunos de ellos:
Inglaterra
Francia
Noruega
Senegal
Escocia
República Checa
El Mundial dará el pistoletazo de salida el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio de Ciudad de México y terminará con la gran final el 19 de julio en el estadio de Nueva Jersey. Es la primera vez que una Copa del Mundo se disputa en tres países: EEUU, México y Canadá. Y será el más largo y con más selecciones de la historia: un total de 48. España ha quedado encuadrada en el grupo H y se medirá en la fase de grupos a Cabo Verde (15 de junio), Arabia Saudí (21 de junio) y Uruguay (27 de junio). RTVE se ha volcado con el Mundial y a través de La 1 y RTVE Play ofrecerá el mejor partido de cada jornada, también los encuentros más destacados de las distintas fases eliminatorias y, por supuesto, la final.