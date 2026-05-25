El rey, 'convocado' para el Mundial 2026: así ha sido el sorprendente anuncio de la lista de España

España se ha unido a la moda de ofrecer la lista de jugadores convocados para el Mundial 2026 a través de un vídeo, que desde que se ha desvelado está causando furor. Con la aparición estelar del rey Felipe VI como si fuera un 'convocado' más, el seleccionador Luis de la Fuente ha desvelado los nombres de los 26 futbolistas que integrarán la selección española en la cita futbolística de EEUU, México y Canadá.

El emotivo spot arranca con la voz de un locutor radiofónico recordando que ha llegado el día más esperado, en el que Luis de la Fuente ofrecerá la lista de convocados, mientras se intercalan imágenes de un amanecer más en el país con ciudadanos anónimos arrancan su jornada laboral mientras el seleccionador se acicala para acudir a la rueda de prensa.

"Llevamos cuatro años trabajando para este momento y sé que hoy es un día muy esperado", asegura De la Fuente mientras camina hacia el lugar de la convocatoria. "Esta selección nunca ha caminado sola y por eso este Mundial es especial", continúa a la vez que decenas de curiosos se paran ante las pantallas de los cines Callao, en Madrid, o se detienen en sus labores con un transistor en la mano.

Esta selección nunca ha caminado sola y por eso este Mundial es especial

Pero para sorpresa de todos, el seleccionador asegura: "Tengo que pediros disculpas, sé que estáis esperando la convocatoria, pero no os la voy dar. Esta convocatoria no es mía, es de todos".

El rey Felipe VI, protagonista En ese instante, otra voz, muy reconocida por todos los españoles, hereda el discurso del seleccionador. No es otra que la del rey Felipe VI. "Porque la selección española no solo pertenece a los que están en el campo, pertenece a los que madrugan cuando todavía no ha salido el sol, a quienes cuidan de las calles y de nosotros. A quienes recorren el país, a quienes salen a la mar cuando todavía todo está en silencio, a quienes sueñan mirando al cielo. También pertenece a quienes disfrutaron con nosotros y hoy ya no están, porque siguen aquí, en cada recuerdo y en cada gol", expresa el monarca. Porque hay algo que no se ve pero se siente, un país unido empujando en la misma dirección, un latido que no se detiene, una voz que nunca se apaga Y prosigue arengando a todos los españoles: "Porque hay algo que no se ve pero se siente, un país unido empujando en la misma dirección, un latido que no se detiene, una voz que nunca se apaga". "Porque cuando juega nuestra selección, jugamos todos", sentencia haciendo su aparición estelar en el campo de entrenamiento de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. A partir de ese momento, el vídeo da paso a diversos ciudadanos anónimos en sus respectivos trabajos dando uno a unos los nombres de los 26 jugadores convocados para el Mundial. Luis de la Fuente ya tiene a sus 26 para el Mundial: entran Gavi y Mikel Merino; Nico y Lamine llegan a tiempo Y para terminar, de nuevo el rey para finalizar el emotivo spot: "Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España".