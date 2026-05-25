Rueda de prensa de Luis de la Fuente, en directo en vídeo

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, comparece este lunes en el Espacio Movistar del Edificio Telefónica en la Gran Vía (Madrid) para atender a los medios tras dar a conocer la lista de 26 jugadores que irán convocados con la Roja al Mundial 2026 de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

Será como en las grandes ocasiones anteriores. No habrá vídeo en redes sociales, puesto que la jornada tiene entidad suficiente como para que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) organice un evento especial. 16 años después la Roja busca su segunda estrella y, como en la vez anterior, el hecho de acudir como vigente campeona de Europa ha devuelto la ilusión a los aficionados. Luis de la Fuente ha juntado a un elenco reconocible, que juega con un estilo muy definido y ha sabido conectar con los fans. Por eso las esperanzas vuelven a estar en todo lo alto.

Una vez conocida la lista, los jugadores disponibles más el cuerpo técnico se concentrarán el 30 de mayo en Las Rozas, dejando unos días más de margen a los internacionales que disputen la final de la Champions League con el Arsenal y el PSG. Serán unos pocos días antes de la disputa del primero de los dos partidos amistosos de preparación, contra la selección de Irak en el Estadio de Riazor (A Coruña). Ese encuentro será el único que se dispute en suelo español, ya que sin solución de continuidad pondrá rumbo la selección, ya con todos sus internacionales, hacia suelo americano. El día 8 de junio tocará contra Perú el segundo y último partido amistoso de preparación, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México).

Ese amistoso será justo una semana antes del debut de España, que tendrá su base de entrenamientos en Chattanooga, en el Estado de Tennessee (Estados Unidos). El Mundial dará comienzo el 11 de junio, pero la selección española no hará su debut en la fase de grupos hasta el día 15 de junio contra Cabo Verde en Atlanta a las 18:00 horas peninsulares. Como cabeza de serie del Grupo H, la Roja tiene un grupo a priori accesible, pero que conviene no desdeñar. El día 21 de junio disputará su segundo encuentro contra Arabia Saudí en el mismo Mercedes Benz Stadium de la capital del estado de Georgia. El tercer y último encuentro de la fase de grupos será contra Uruguay en el Estadio Akron de Zapopan, en México, a las 2:00 horas peninsulares del 27 de junio. A partir de ahí, la suerte estará echada.