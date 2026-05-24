'Chapa y pintura' al bloque de la Euro; Lamine y Nico entre algodones: así serán los 26 de España al Mundial

Este lunes es el gran día para 26 futbolistas españoles. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, dará a conocer quiénes de ellos son los elegidos para pelear en el Mundial de fútbol de EEUU, México y Canadá por la segunda estrella de España.

El Espacio Movistar de Gran Vía (Madrid) ha sido la sede escogida para que se conozca la lista elaborada minuciosamente por el técnico riojano y su 'staff'; no será a través de las redes sociales. A continuación, De la Fuente atenderá las preguntas de los medios.

Los 26 elegidos saldrán de una prelista de 55 que días atrás ha entregado el de Haro (La Rioja) a la FIFA, un requerimiento previo. Esa prelista no es baladí, puesto que en caso de haber un lesionado de última hora, el sustituto tendría que salir de dicha nómina de jugadores.

Por eso, como nos aventuramos días atrás, futbolistas como Dani Carvajal y Álvaro Morata se perderán la gran cita, porque no están entre los 55. También se perderá el Mundial el barcelonista Fermín López, que sí estaba e iba a ser salvo sorpresa uno de los 26.

Con el onubense ya son tres del bloque de la Eurocopa que se caen seguro de la lista de De la Fuente. Contratiempos un tanto menores para el seleccionador, teniendo en cuenta las circunstancias. Los que no se lo deberían perder son Lamine Yamal y Nico Williams, a pesar de estar 'entre algodones'.

El técnico cuenta con ellos de forma expresa, ya no es ningún secreto. La ventaja para De la Fuente es que, desde sus respectivas bajas, ya no juegan en liga y los plazos para su recuperación encajan con el inicio del 'stage' premundialista. La duda es si jugarían los amistosos de preparación.

Si viene Joan García, ¿Remiro fuera? Pero no es ningún secreto que el seleccionador volverá a dar la máxima confianza a la columna vertebral de la Eurocopa, con las salvedades ya mencionadas. Podría haber otras sorpresas, pero ahí entramos en el terreno de las cábalas. Una de estas es quiénes serán y cuál será el sacrificado en caso de que Joan García se incluya. El portero del FC Barcelona apunta a gran novedad y el realista Álex Remiro tiene todas las papeletas para ser el sacrificado en ese caso. De la Fuente no va a sacrificar a uno de los capitanes como Unai Simón, del Athletic Club, y como mucho le quitaría la titularidad en algún momento, dado el enorme estado de forma de David Raya en la consecución del título de la Premier para el Arsenal. En la defensa, la inclusión de Marcos Llorente en el lateral derecho en lugar de Carvajal no sería una sorpresa, sólo sería una novedad en relación con la Eurocopa, donde el primero fue incluido como centrocampista. Otra novedad obligada es la de Jesús Navas, que lleva tiempo retirado. La dupla Llorente-Porro es la más previsible, aunque Óscar Mingueza (Celta) también está en la prelista y también puja fuerte Eric García por su polivalencia. Marc Cucurella y Álex Grimaldo parecen seguros también en el lateral izquierdo, en detrimento de Fran García (Real Madrid). La ausencia de Nacho Fernández de la prelista tampoco es una novedad y ya han venido en el centro de la asentándose jugadores como Dean Huijsen (Madrid) o Pau Cubarsí (Barça), aunque también vienen llamando con fuerza a las puertas de la selección Christian Mosquera (Arsenal) o Marc Pubill (Atlético). Los anteriores son centrales que aportan juventud a la posición, mientras que Aymeric Laporte (Athletic club) y Robin Le Normand (Atlético) son la voz de la experiencia y no parece que De la Fuente vaya a sacrificarlos. De la misma forma, no se cuestiona la presencia de la columna vertebral en el centro del campo: Rodrigo Hernández (Manchester City), Mikel Zubimendi, Mikel Merino (Arsenal), Pedri, Gavi (Barça), Fabián Ruiz (PSG), Álex Baena (Atlético) y a partir de este entramos en una 'zona intermedia', donde por rendimiento o por lesión, caso de Fermín, se abre la puerta a posibles novedades. Aleix García (Bayer Leverkusen) ya se quedó a las puertas de la Eurocopa, pero en anteriores convocatorias hemos visto a Pablo Fornals (Betis) o Pablo Barrios (Atlético) ofreciendo buen rendimiento.