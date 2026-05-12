De la Fuente confía en que los "tocados" lleguen bien al Mundial "si no es al primer partido, al segundo"

El seleccionador nacional masculino de fútbol Luis de la Fuente confía en que todos los jugadores "tocados" que están en la prelista van a llegar al Mundial 2026 con las máximas garantías, incluido Nico Williams, "si no es al primer partido, sí al segundo", y ha confirmado que se llevará tres porteros tras incluir a 6 en la primera selección.

Sobre la lista, confirmó que será de 26 futbolistas, pero que citará a varios para que les ayuden en el inicio de la concentración y que "se irán tras el partido del 4 de junio contra Irak" y que, "seguramente", ninguno de esos refuerzos son de la prelista de 55. "Esperemos que no haya ningún contratiempo", indicó, recalcando que en esa prelista hay "seis porteros" y que van a llevar "tres" al Mundial y que todos ellos "pueden ser titulares".

"Siempre hay uno olvidado. Nadie habla de David Raya, que en Inglaterra le consideran el mejor portero y que es uno de los mejores del mundo, igual que Unai Simón, Joan Garcia y Alex Remiro. Tenemos los mejores del mundo, estoy muy tranquilo, no me genera ninguna duda ninguna demarcación", prosiguió.

Por otro lado, afirmó que le preocupa "la salud de los futbolistas" y que es lo que le genera "preocupación porque la lesión es el drama del deporte". "Nos tiene muy tensionados porque las lesiones que se produzcan ahora, por grado pequeño, tienen difícil recuperación", avisó.