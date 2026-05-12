De la Fuente confía en que los "tocados" lleguen bien al Mundial "si no es al primer partido, al segundo"
- El seleccionador español se llevará tres porteros tras incluir a seis en la prelista entreada a la FIFA
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El seleccionador nacional masculino de fútbol Luis de la Fuente confía en que todos los jugadores "tocados" que están en la prelista van a llegar al Mundial 2026 con las máximas garantías, incluido Nico Williams, "si no es al primer partido, sí al segundo", y ha confirmado que se llevará tres porteros tras incluir a 6 en la primera selección.
Sobre la lista, confirmó que será de 26 futbolistas, pero que citará a varios para que les ayuden en el inicio de la concentración y que "se irán tras el partido del 4 de junio contra Irak" y que, "seguramente", ninguno de esos refuerzos son de la prelista de 55. "Esperemos que no haya ningún contratiempo", indicó, recalcando que en esa prelista hay "seis porteros" y que van a llevar "tres" al Mundial y que todos ellos "pueden ser titulares".
"Siempre hay uno olvidado. Nadie habla de David Raya, que en Inglaterra le consideran el mejor portero y que es uno de los mejores del mundo, igual que Unai Simón, Joan Garcia y Alex Remiro. Tenemos los mejores del mundo, estoy muy tranquilo, no me genera ninguna duda ninguna demarcación", prosiguió.
Por otro lado, afirmó que le preocupa "la salud de los futbolistas" y que es lo que le genera "preocupación porque la lesión es el drama del deporte". "Nos tiene muy tensionados porque las lesiones que se produzcan ahora, por grado pequeño, tienen difícil recuperación", avisó.
"Hemos tenido suerte con Nico"
"Hemos tenido la fortuna de que la de Nico (Willams) es de grado I y es recuperable en 3 o 4 semanas si no hay contratiempos", celebró el de Haro. "Esperamos que no haya lesiones, estamos constantemente cruzando los dedos. Todos van a estar recuperables para el Mundial y para el primer partido y si no, el segundo o el tercero", agregó sobre jugadores lesionados como Lamine Yamal o Mikel Merino.
El seleccionador resaltó que llevan "muchísimos meses trabajando en esta lista" en la que sobresale "la versatilidad", una de las "fortalezas" de la 'Roja'. "De hecho, mi cuerpo técnico no ha venido porque están trabajando. Estas decisiones no se toman de la noche a la mañana, lleva muchos meses de un análisis, un estudio, con mucha rigurosidad, con mucho conocimiento de la materia prima y de lo que tenemos que manejar", detalló.
Además, tampoco olvida que "tienes que controlar todos los escenarios posibles para que esta lista cubra todas esas posibilidades que se pueden dar durante diferentes partidos y las situaciones de juego". "Ese es el momento más importante a la hora de seleccionar a los jugadores, pero vuelvo a insistir una y otra vez, que son jugadores que han demostrado que son los mejores del mundo, conocemos perfectamente la materia prima que hay en este país", subrayó.
Finalmente, pese a alguna polémica, admitió que tiene "una relación excepcional con todos los clubes". "Viajamos muchísimo y vamos a todos los campos de España, y donde vamos nos sentimos abrumados porque se vuelcan con nosotros. Se pone más en el foco, seguramente, en esos aspectos menos agradables porque igual venden más, pero no se pone cómo nos tratan y nos atienden. No tengo ningún conflicto con ninguno y todo lo contrario", expresó.
"Tengo una relación maravillosa, pero si un día sale que ha dicho un entrenador algo porque llevo uno y otro, eso no es lo verdaderamente importante, porque yo ya en la privacidad tengo una gran relación con todos ellos", concluyó Luis de la Fuente.