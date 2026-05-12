Etapa 4 del Giro de Italia 2026, hoy en directo: de Catanzaro a Cosenza

El Giro de Italia 2026 aterriza este martes en territorio italiano después del arranque en Bulgaria y lo hace con un recorrido corto (138 km) y aparentemente favorable para los hombres rápidos, aunque con un puerto de segunda categoría que puede endurecer la carrera antes de la llegada a Cosenza. La cuarta etapa se podrá seguir en directo en RTVE.es en esta misma página.

La previa

La jornada arrancará en Catanzaro y pondrá rumbo hacia la costa tirrena por carreteras amplias y onduladas, según explica el libro de ruta del Giro 2026. La principal dificultad del día llegará pasado el ecuador, a 43 kilómetros de meta, con la subida a Cozzo Tunno, una ascensión de 14,5 kilómetros al 5,9% de desnivel medio y rampas máximas del 11%. Aunque no son rampas muy duras, el largo ascenso puede servir para seleccionar el grupo y poner en aprietos a algunos velocistas.

Tras coronar, los corredores afrontarán un largo descenso antes de entrar en la llanura del río Crati y encarar la aproximación a Cosenza, donde el terreno volverá a picar ligeramente hacia arriba.

Ojo al final, porque en los últimos 2 km se suceden hasta siete curvas de 90 grados y los últimos 450 metros son en ligera pendiente, del 3,7% de pendiente.

La clasificación general todavía ofrece pocas diferencias tras las primeras jornadas. El uruguayo Thomas Silva (XDS Astana) defenderá la maglia rosa con una exigua ventaja de cuatro segundos sobre el alemán Florian Stork (Tudor) y el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos). El danés Jonas Vingegaard, principal aspirante al triunfo final en Roma, está a 10 segundos.

Además de los bonus de la meta, el otro sprint bonificado del día estará situado a unos 12 km del final.