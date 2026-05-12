Flick, sobre que Lamine portara la bandera de Palestina en la rúa: "Son cosas que no me gustan, pero es su decisión"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha mostrado su desacuerdo con Lamine Yamal, que ondeó la bandera de Palestina en la celebración del título liguero en la rúa por las calles de Barcelona, pero ha asegurado que "es decisión del jugador". También ha confirmado que seguirá al frente del banquillo "uno o dos años más".

"Son cosas que no me gustan --temas políticos--, pero he hablado con él y si él quiere hacerlo, es su decisión. Hay que tener en cuenta lo que la gente espera de nosotros. Lo que vi ayer --en la rúa-- fue muy emotivo, la gente estaba muy contenta. Estamos para jugar al fútbol y que la gente esté contenta", ha explicado el alemán en la rueda de prensa previa al partido de Liga ante el Alavés de la jornada 36.

"Estoy orgulloso del equipo. Hemos tenido lesiones, no ha sido fácil. Ha habido jugadores claves que no han estado disponibles: Lamine, Pedri, Raphinha, Frenkie... Hemos mejorado mucho durante estos dos últimos meses. Es fantástico y es la clave de las victorias, también en el Clásico. Somos el equipo con menos goles encajados y nadie se lo habría esperado", ha proseguido Flick.