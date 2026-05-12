Flick, sobre que Lamine portara la bandera de Palestina en la rúa: "Son cosas que no me gustan, pero es su decisión"
- La estrella del Barça ondeó la bandera de Palestina durante la rúa de celebración de la Liga
- El entrenador alemán también ha confirmado su renovación: "Estaremos uno o dos años más"
El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha mostrado su desacuerdo con Lamine Yamal, que ondeó la bandera de Palestina en la celebración del título liguero en la rúa por las calles de Barcelona, pero ha asegurado que "es decisión del jugador". También ha confirmado que seguirá al frente del banquillo "uno o dos años más".
"Son cosas que no me gustan --temas políticos--, pero he hablado con él y si él quiere hacerlo, es su decisión. Hay que tener en cuenta lo que la gente espera de nosotros. Lo que vi ayer --en la rúa-- fue muy emotivo, la gente estaba muy contenta. Estamos para jugar al fútbol y que la gente esté contenta", ha explicado el alemán en la rueda de prensa previa al partido de Liga ante el Alavés de la jornada 36.
"Estoy orgulloso del equipo. Hemos tenido lesiones, no ha sido fácil. Ha habido jugadores claves que no han estado disponibles: Lamine, Pedri, Raphinha, Frenkie... Hemos mejorado mucho durante estos dos últimos meses. Es fantástico y es la clave de las victorias, también en el Clásico. Somos el equipo con menos goles encajados y nadie se lo habría esperado", ha proseguido Flick.
Flick confirma su renovación
El entrenador del campeón de Liga por segundo año consecutivo también ha confirmado que seguirá dos temporadas más al frente del equipo, con la posibilidad de ampliar su relación con el Barça otro año más.
"¿Lo hemos anunciado? Estoy muy contento y lo logrado me da confianza para seguir uno o dos años más. Muchos técnicos estarían contentos de estar tres o cuatro años, pero creo que en el Barça es mejor limitarlo. De momento, tengo hasta 2028, y si todo va bien, ya lo ampliaremos", ha desvelado Flick en la sala de prensa.
"Ha sido un acuerdo para las dos partes; he visto que estoy en el lugar adecuado. Es un compromiso por nuestra parte para alcanzar el mejor nivel y lograr nuevos títulos. Todo el mundo tiene el sueño de la Champions, lo hemos intentado y lo seguiremos intentando. Estoy agradecido por la confianza para seguir", ha enfatizado el de Heidelberg, que aún tiene la 'orejona' pendiente con su actual club.
Al ser cuestionado de nuevo por los problemas en el Real Madrid, Flick ha vuelto a evitar el tema como ya hizo en la rueda de prensa previa al clásico que terminaron ganando por 2-0. "Me preocupa mi equipo, no los otros. No pienso en el Real Madrid ni un segundo", ha afirmado.
El míster germano no ha desvelado si dos hombres importantes en los éxitos de esta temporada, como son Lewandowski y Rashford, seguirán en el equipo la próxima temporada. "A final de temporada se valorará. Las cifras de Marcus son buenas, y de Robert, ¿qué puedo decir? He ganado títulos con él y estoy orgulloso de ser su entrenador, pero veremos al final de temporada qué pasa", ha dicho.
Para finalizar, Hansi Flick ha destacado que "tiene claras las posiciones a reforzar" de cara al año que viene, un trabajo que aún no ha terminado. "Deco y yo hemos hablado mucho en los últimos meses, pero el trabajo no ha concluido", ha finalizado.