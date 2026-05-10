Barcelona - Real Madrid, en directo hoy el Clásico de la Liga

El FC Barcelona recibe este domingo al Real Madrid con la intención de proclamarse campeón de Liga de manera matemática. Para ello, los azulgrana tienen que ganar o empatar ante los blancos en un clásico marcado por los graves problemas internos que se están viviendo en el vestuario del Madrid. Sigue aquí la narración, minuto a minuto, del duelo donde se puede cantar el alirón.

Once del FC Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric, Gerard Martín; Pedri, Gavi, Fermín; Rashford, Olmo y Ferrán.

Once del Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Brahim, Gonzalo y Vini.

El francés Aurelien Tchouaméni completó el sábado su segundo entrenamiento con el grupo tras sus discusiones con el uruguayo Fede Valverde, que acabaron con este en el hospital debido a un traumatismo craneoencefálico provocado por una caída en el vestuario durante el pique entre ambos jugadores.

El centrocampista estará en la convocatoria para el clásico del domingo ante el FC Barcelona, según confirmó su técnico, Álvaro Arbeloa, en rueda de prensa.

El que no estará es Valverde, de reposo debido al traumatismo craneoencefálico, en una situación de alta tensión tras la que el club abrió expediente a ambos jugadores y les sancionó con 500.000 euros de multa.

El uruguayo se suma a otras seis bajas de Arbeloa para un clásico en el que, de no puntuar, el Barcelona certificaría su segundo título de Liga consecutivo.

Precisamente, el entrenador del Real Madrid no ha querido cargar contra sus futbolistas y le ha quitado hierro al asunto.

"Estoy orgulloso de la contundencia con la que ha actuado el club, los jugadores han pedido perdón a la afición y eso me sirve. No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública porque no se lo merecen, por su esfuerzo y compromiso, por el amor con esta camiseta, y no lo voy a olvidar. Cuando habló de él, para mí un jugador que representa al Madrid es Juanito, ¿y no se equivocó nunca? Es al único jugador al que cantamos cada partido, porque defendió siempre este escudo y cómo no me voy a poder equivocar yo. Si por algo le queremos es porque era uno de los nuestros. Todos nos podemos equivocar y los dos merecen que pasemos página, son dos campeones de Europa y estoy orgulloso de ellos", defendía el entrenador 'blanco'.

Ahora, el Real Madrid debe lograr la victoria en casa del Barcelona para evitar el alirón de los azulgrana, de lo contrario, tendrá que presenciar cómo el 'eterno rival' canta al alirón ante su presencia y en el mismísimo Camp Nou.