Un Barça coral donde todos cuentan: la clave del éxito del campeón de Liga
- Los azulgrana han cantado el alirón en el clásico en la que supone su Liga número 29 tras vencer por 2-0 al Madrid
- Ferran, Rashford, Fermín, Eric García, Cancelo o Gerard Martín han pasado de actores secundarios a esenciales
El FC Barcelona se ha proclamado campeón de Liga con un escenario inmejorable: con una victoria ante el Real Madrid en el clásico (2-0) y ante su público en el Camp Nou. Para los azulgrana, este nuevo título supone la liga número 29 de su historia y el segundo de la temporada, tras la Supercopa de España conquistada a inicios de año, también la segunda consecutiva.
El gran artífice de todo esto tiene un nombre propio, Hansi Flick. Desde que el alemán llegó a Barcelona hace dos temporadas, el equipo ha crecido a base de constancia y ha logrado conquistar dos Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey, además de haber rozado la final de la Champions la pasada campaña. Los culés tienen un 100% de efectividad en las finales con el alemán, tres de tres disputadas.
Por si fuera poco, desde que llegó el técnico de Heidelberg, la balanza en los clásicos se ha decantado claramente del lado azulgrana, ganando seis en los siete enfrentamientos en la nueva era del alemán en el banquillo. El único que han perdido fue en la primera vuelta de la liga esta campaña, cuando Xabi Alonso aún era entrenador del Madrid.
Pero, ¿a qué se debe el éxito del Barcelona de Flick? La respuesta se halla en la capacidad del entrenador para adaptar el equipo en cada fase de una temporada cargada de lesiones y convertir a actores secundarios en protagonistas de esta película con final feliz.
A diferencia de la campaña pasada, la vistosidad de este Barcelona y la contundencia arriba ha sido menor, en parte, por la ausencia de hombres importantes en momentos decisivos y la falta de regularidad de futbolistas clave como Raphinha, Lamine o el propio Lewandowski.
A Hansi Flick le ha tocado ir reinventando al equipo en cada momento y adaptarlo a las circunstancias requeridas para completar una notable campaña en la que no ha sido suficiente para luchar por la gran deuda que les queda pendiente, la Champions League.
En el apartado de contratiempos, septiembre comenzó con la peor de las noticias posibles, una rotura en el menisco de Gavi, la primera ausencia larga de un futbolista que venía de otra grave lesión la campaña anterior, uno de los hombres de confianza del alemán.
La plaga de lesiones saca la creatividad de Flick
Le siguieron futbolistas como Araujo, Marc Bernal y Dani Olmo, todos ellos engrosando la lista de la enfermería azulgrana en un primer tercio complicado de temporada. A finales de año, Christensen protagonizando la más grave, con la rotura parcial de ligamentos que daba al traste con el resto de su temporada.
De Jong y Pedri, dos hombres clave, también han ido sufriendo diversos problemas musculares que les han ido apartando de la regularidad, sobre todo, al neerlandés. Otro de los futbolistas que dio un gran rendimiento la pasada campaña y que esta ha estado lastrada por los problemas físicos ha sido Jules Koundé. El galo se ha caído en dos tramos diferentes por culpa de su maltrecho bíceps femoral.
Mismos contratiempos musculares que le han pasado factura a Raphinha, uno de los imprescindibles de este Barcelona. El brasileño no ha podido ser tan constante como el año pasado y se ha perdido tramos decisivos de la temporada.
Y por si fuera poco, la estrella del equipo, Lamine Yamal tampoco ha podido rendir al nivel del año pasado por culpa de una pubalgia que le dejó los primeros meses del año muy tocado y sin poder dar su mejor nivel.
Tras someterse a un tratamiento más invasivo de radiofrecuencia en el tramo final de 2025, el canterano ha ido recuperando, poco a poco, su nivel, aunque en el final de la campaña volvió a lesionarse en el partido ante el Celta, donde sufrió una rotura en los isquiotibiales de su pierna izquierda, lo que le dejó K.O. para lo que restaba de temporada, con la Liga aún en juego.
Con tantos caballos ganadores sin regularidad o fuera de las carreras importantes, a Hansi Flick no le quedó más remedio que hacer de necesidad virtud y convertir en imprescindibles a futbolistas que, en principio, estaban llamados a tener un rol más secundario.
De actores secundarios a protagonistas
Fermín, Eric García, Gerard Martín, Rashford, Cancelo y Ferran han sido las piezas claves para convertir a este Barcelona en un equipo más regular y coral, que ha sabido mantener el buen nivel para volver a conquistar la segunda liga seguida de la 'era Flick'.
Precisamente, el 'tiburón' completó en el clásico uno de sus mejores partidos vestido con la camiseta azulgrana. No solo hizo el segundo tanto de la noche, sino que se ha convertido en un delantero total que aporta al equipo un equilibrio importantísimo en el ataque, no solo generando ocasiones y transformándolas, sino encontrando los espacios y profundidad ante las defensas rivales, aportando una gran polivalencia.
Ferran lleva 21 goles en 42 partidos disputados con el Barcelona esta temporada, 16 de ellos en la Liga.
Otro de los que han dado un paso al frente esta temporada ha sido Fermín. El canterano estuvo a punto de salir en el mercado de verano rumbo al Chelsea, pero finalmente se mantuvo en el equipo esperando una oportunidad que le llegó pronto, para cubrir la vacante dejada por Olmo en la mediapunta.
El jugador andaluz ha sido fundamental para Flick, disputando 47 partidos, en los que ha aportado 13 goles y 17 asistencias, en un rol de mediapunta donde ha dado un paso al frente y se ha consolidado como un futbolista de presente y futuro para el club.
También Rashford ha ido ganando peso a lo largo de esta larga campaña. El inglés llegó en verano en calidad de cedido del Manchester United, siendo todo un misterio el rendimiento y regularidad que podría aportar al Barcelona.
El extremo se ha ido ganando poco a poco la confianza del alemán y ha sabido asumir su figura de comodín, siendo importante en este último tramo de la temporada. Por si fuera poco, en el clásico abrió el marcador un golazo de libre directo. En 47 partidos de azulgrana suma 14 goles y once asistencias.
Otros dos nombres propios de la regularidad del equipo este año son dos actores que estaban llamados a ser los más secundarios de este plantel, pero que se han ganado por derecho propio un sitio en las alineaciones de Flick: Gerard Martín y Eric García.
La campaña pasada ya empezaron a entrar en los planes del técnico azulgrana y esta han pasado de ser recursos a futbolistas imprescindibles. Gerard Martín ha sido el comodín de Flick en el medio centro y ha terminado la temporada asentándose como la pareja de Cubarsí en el eje de la zaga, convirtiéndose en uno de los dúos defensivos más sólidos de Europa.
También Eric García ha tenido el premio a la constancia en la zaga culé, pasando de ser un central de garantías a cubrir el lateral derecho con mucha solvencia.
Y entre los actores invitados llegó el portugués Joao Cancelo en el mercado invernal. El lateral regresaba de nuevo al Barça, procedente de la liga saudí, en calidad de cedido, donde se ha ido ganando el puesto de titular, continuando su idilio con un club en el que ya estuvo hace dos campañas.
El gran reto de la temporada que viene, en el que será el tercer año de la 'era Flick', es intentar conquistar la Champions League, pero para ello, el equipo necesitará retoques quirúrgicos, donde habrá que ver qué jugadores continúan, cuáles llegan nuevos y el gran reto pendiente, fichar un delantero 'top' que marque las diferencias en los momentos importantes.