Hansi Flick cree que Lamine estará listo para el Mundial: "Volverá más fuerte"

El entrenador del FC Barcelona Hansi Flick cree que Lamine Yamal estará "listo" para el Mundial tras "su primera lesión muscular" y ha afirmado que volverá "más fuerte" después de una lección de la que tiene que aprender, algo para lo que ve al delantero suficientemente "centrado y motivado" para gestionar la situación.

"Él notó algo antes de la falta, pero creyó que no era nada grave y afrontó la sensación de tirar el penalti porque nunca había tenido una lesión muscular y es parte de la curva de aprendizaje necesaria para cualquier jugador", ha explicado al tiempo que le ha deseado que regrese cuanto antes porque "todo el mundo quiere disfrutar del mejor Lamine".

"Con 18 años lo está haciendo muy bien, con la presión que tiene encima. Creo que ya va la cuarta pregunta sobre él y eso significa su importancia. Es más maduro, es inteligente, lo está demostrando cada semana. Es normal que ahora esté afectado. Le deseo que tenga un buen Mundial, a su mejor nivel y para eso lo importante es que tenga una buena recuperación", relató Flick en una rueda de prensa casi monográfica sobre Lamine.