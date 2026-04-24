Hansi Flick cree que Lamine estará listo para el Mundial: "Volverá más fuerte"
- El técnico azulgrana cree que la primera lesión muscular del delantero es parte de su "curva de aprendizaje"
- En directo: Getafe - FC Barcelona, jornada 33 de Liga este sábado a las 16:15 horas en RTVE.es
El entrenador del FC Barcelona Hansi Flick cree que Lamine Yamal estará "listo" para el Mundial tras "su primera lesión muscular" y ha afirmado que volverá "más fuerte" después de una lección de la que tiene que aprender, algo para lo que ve al delantero suficientemente "centrado y motivado" para gestionar la situación.
"Él notó algo antes de la falta, pero creyó que no era nada grave y afrontó la sensación de tirar el penalti porque nunca había tenido una lesión muscular y es parte de la curva de aprendizaje necesaria para cualquier jugador", ha explicado al tiempo que le ha deseado que regrese cuanto antes porque "todo el mundo quiere disfrutar del mejor Lamine".
"Con 18 años lo está haciendo muy bien, con la presión que tiene encima. Creo que ya va la cuarta pregunta sobre él y eso significa su importancia. Es más maduro, es inteligente, lo está demostrando cada semana. Es normal que ahora esté afectado. Le deseo que tenga un buen Mundial, a su mejor nivel y para eso lo importante es que tenga una buena recuperación", relató Flick en una rueda de prensa casi monográfica sobre Lamine.
"Si cuentas los últimos diez partidos, el Getafe es el segundo clasificado"
"Necesitamos gestionar esta situación y todo el mundo tiene que dar el cien por cien en estos seis partidos que quedan para acabar la Liga ante un equipo, que es el segundo clasificado si tienes en cuenta los últimos diez partidos", añadió tras calificar de "incómoda" la salida de este fin de semana a un campo donde el FC Barcelon no ha conseguido llevarse la victoria en las últimas cinco temporadas.
Sobre la vuelta de Gavi, el alemán ve al centrocampista como un jugador que siempre da el máximo y le ve "más centrado" que antes de la lesión, algo que le ha impresionado mucho, tanto en la intensidad de sus entrenamientos como en la manera de gestionar los partidos.
Finalmente, y sobre las ausencias, el técnico blaugrana ha confirmado las bajas de Raphinha y Marc Bernal para Getafe, jugadores con los que espera contar la semana que viene porque están acelerando en sus procesos de recuperación.