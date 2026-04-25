Gran Premio de España 2026, en directo la carrera al sprint de MotoGP en Jerez

El Mundial de MotoGP llega a nuestro país con el GP de España, que se disputa este fin de semana en el circuito de Jerez. Una cita en la que Marc Márquez (Ducati), el actual campeón de la categoría, intentará sumar su primera victoria de la temporada, después de los tres primeros GP disputados, Tailandia, Brasil y Estados Unidos.

La previa

Marco Bezzecchi (Aprilia) llega a la primera cita europea del Mundial tras encadenar cinco victorias -entre el final del Mundial 2025 y el arranque del presente- y una racha de dominio absoluto en los domingos de carrera, mientras que Martín, campeón del mundo en 2024, ha recuperado sensaciones tras un 2025 complicado y aterriza en Jerez tras ganar el Sprint y ser segundo en los GP de Brasil y de Las Américas, en uno de sus mejores momentos recientes con la marca de Noale.

La batalla interna en Aprilia se traslada ahora a territorio español, donde el apoyo del público será masivo y donde el madrileño buscará seguir recortando distancia ante un Bezzecchi que, sin embargo, ha sido el hombre más fuerte del inicio de temporada. Pero con tan solo 4 puntos de distancia entre ambos en la clasificación, todo está abierto y el madrileño, sin presión ni agobios, intentará lucharle el liderato a su compañero de box.

En el recuerdo reciente aparece el Gran Premio de España de 2025 en Jerez, donde Álex Márquez (Ducati) firmó una victoria histórica en MotoGP por delante de Fabio Quartararo (Yamaha) y Francesco Bagnaia (Ducati), en una carrera marcada por el gran rendimiento de Ducati, la caída de Marc Márquez en los primeros compases -volvió a pista- y un podio que apretó aún más la lucha por el Mundial en aquel momento.

Un año después, el escenario es diferente pero el contexto igual de exigente, con Aprilia como referencia inicial del campeonato y con Ducati, KTM y Honda tratando de reaccionar en un circuito que siempre marca diferencias.