La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 10 de junio con Ana Mena como invitada

Fue una de las primeras invitadas de David Broncano en su etapa en RTVE y este miércoles 10 de junio vuelve al programa. La cantante Ana Mena es la invitada de hoy en La Revuelta, en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también tienes a tu disposición, de forma totalmente gratuita y bajo demanda, todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

Ana Mena vuelve a La Revuelta La artista malagueña Ana Mena visitó a David Broncano a finales de 2024 para presentar el gran cierre de gira de su disco Bellodrama, un show por todo lo alto con tanta inversión que aseguró que no iba a ganar “ni un euro”. Desde entonces ha publicado varios sencillos en colaboración con artistas de la talla de Abraham Mateo o los argentinos Miranda!, y se ha estrenado como actriz en una conocida serie. Y hoy vuelve a La Revuelta con una nueva canción en el horno, a punto de ser publicada este viernes, junto a Lola Índigo, “Pa ti toa”. La Revuelta La Revuelta - Ana Mena 'La Revuelta' de David Broncano recibe la visita de la cantante y actriz Ana Mena, y de las presentadoras de televisión María Patiño y Belén Esteban. rtve play