La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 10 de junio con Ana Mena como invitada
- La artista malagueña, que estrena nueva canción junto a Lola Índigo, visita La Revuelta a las 21:45 en La 1 y RTVE Play
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con Silvia Abril y Mafalda Carbonell como invitadas
Fue una de las primeras invitadas de David Broncano en su etapa en RTVE y este miércoles 10 de junio vuelve al programa. La cantante Ana Mena es la invitada de hoy en La Revuelta, en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también tienes a tu disposición, de forma totalmente gratuita y bajo demanda, todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.
Ana Mena vuelve a La Revuelta
La artista malagueña Ana Mena visitó a David Broncano a finales de 2024 para presentar el gran cierre de gira de su disco Bellodrama, un show por todo lo alto con tanta inversión que aseguró que no iba a ganar “ni un euro”. Desde entonces ha publicado varios sencillos en colaboración con artistas de la talla de Abraham Mateo o los argentinos Miranda!, y se ha estrenado como actriz en una conocida serie. Y hoy vuelve a La Revuelta con una nueva canción en el horno, a punto de ser publicada este viernes, junto a Lola Índigo, “Pa ti toa”.
La Revuelta se emite los viernes en junio
El Mundial de fútbol arranca mañana jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. El campeonato, que tendrá lugar hasta el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, se emite en abierto y de forma gratuita en RTVE, y La Revuelta adapta algunas de sus emisiones a los horarios del torneo. A lo largo del mes de junio, desde esta misma semana, el programa de David Broncano dejará de emitirse los jueves para trasladarse al viernes, al término del partido en cuestión. Este 12 de junio se podrá ver La Revuelta al finalizar del encuentro entre las selecciones de Canadá, otra de las anfitrionas, y Bosnia-Herzegovina, que arranca a las 21 horas.