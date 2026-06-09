La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 9 de junio con Silvia Abril y Mafalda Carbonell como invitadas

Después de recibir a uno de los tótems de la interpretación en España, David Broncano entrevista hoy a otras dos actrices. Silvia Abril y Mafalda Carbonell son las invitadas de hoy 9 de junio en La Revuelta, en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta. Además, recuerda que todavía puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación del programa en el Teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid, rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.

El contundente mensaje de José Sacristán El chinchonense es uno de los actores más veteranos, si no el más, del mundo de la interpretación en nuestro país. A sus 88 años y a punto de cumplir las siete décadas de carrera, José Sacristán ha vivido y atravesado todo tipo de situaciones profesionales, personales, sociales y políticas. Y asegura que ahora se encuentra en su mejor momento laboral, interpretando una obra escrita por él mismo en homenaje a su amigo Fernando Fernán Gómez. Aunque no está tan contento con el contexto sociopolítico de la actualidad, y lo demostró en La Revuelta criticando a quienes “alaban al señor, pero desprecian al prójimo”, con motivo de la visita del papa León XIV a España. Al pontífice agradeció su discurso y posicionamiento sobre la inmigración, considerando que “antes que la prioridad nacional está la prioridad moral”, y celebrando que se haya enfrentado también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien tachó de “energúmeno”, preguntándose “¿cómo es posible que el pueblo norteamericano haya elegido a este presidente?”. Vuelve a ver su entrevista con David Broncano en RTVE Play. José Sacristán celebra el discurso del papa sobre inmigración: "Antes que prioridad nacional, prioridad moral" | La Revuelta CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)