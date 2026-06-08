La Revuelta cumple 300 programas: La Petanca del Año, Rosalía o Almodóvar, entre el top 10 de la temporada
- La Petanca del Año, Rosalía, Pedro Almodóvar o Mariló Montero, entre el top 10 de la segunda temporada
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La Revuelta acaba de cumplir los 300 programas en poco más de año y medio de emisión en RTVE. Un período que ha dejado momentos que forman ya parte de la historia de la televisión, como la actuación de Amaia o la Berrea del Ciervo, y que han convertido al programa de David Broncano en uno de los espacios más vistos de la televisión en nuestro país. Para celebrar esta cifra tan redonda, hacemos repaso a algunos de los invitados y momentos más destacados de esta segunda temporada, desde la icónica velada de La Petanca del Año hasta la entrevista a Rosalía, pasando por la reaparición de Noah Higón o algunas de las actuaciones más espectaculares.
La Petanca del Año, un experimento más que exitoso
Después de varias semanas de preparación, La Revuelta cumplió con lo prometido y celebró, por primera vez en prime time, un torneo de petanca. Capitaneados por David Broncano y Jorge Ponce, los Anacondas y los Pumas se vieron las caras sobre el escenario, con jugadores de élite mundial y celebridades amigas de la casa como Clara Galle, Miguel Ángel Muñoz, María del Monte o El Langui. Una velada espectacular que tuvo un giro inesperado cuando se reveló la identidad de la mujer que dio origen a todo aquel embrollo con su reclamación al presentador.
Rosalía, la invitada total
No es casualidad que Rosalía sea una de las mayores estrellas de la música a nivel mundial. La artista catalana sirvió titulares jugosos en su entrevista, venció en un pulso a David Broncano, cantó un fragmento de “La perla”, regaló la receta de su bizcocho y hasta protagonizó un sketch en el que participaron algunas de las figuras más conocidas de la cultura popular española. Y, por si fuera poco, ofreció a David Broncano un nuevo concepto para Las preguntas clásicas en cuanto a relaciones sexuales se refiere.
Scottie Pippen, leyenda de la NBA
Campeón de la NBA en seis ocasiones, dos veces campeón olímpico y considerado uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la mejor liga de baloncesto del mundo. La visita de Scottie Pippen a La Revuelta nos dejó una inesperada pachanga junto a Pincho, David Broncano y Sergio Bezos, y unas tensas declaraciones sobre Michael Jordan, su eterno compañero en Chicago Bulls, con quien apenas mantiene relación. Una estrella de su dimensión merecía un homenaje a la altura, retirando su camiseta al más puro estilo NBA.
Ester Expósito enseña a no opinar de cuerpos ajenos
Después de su primera visita a La Revuelta, Ester Expósito recibió en las redes sociales críticas y comentarios dirigidos a su aspecto físico. Y la actriz madrileña no dudó en enfrentarse a ello y manifestar su enfado al respecto en una nueva entrevista con David Broncano, en la que recordó que los cuerpos cambian y que no está bien opinar del físico de nadie.
Can Yaman enamora en La Revuelta
El actor turco es uno de los hombres más de moda en la televisión y el cine a nivel internacional. Y su visita a La Revuelta fue un derroche de carisma y sentido del humor, capaz de mantener su entrevista con David Broncano en un español impecable y revelando que, precisamente, ver vídeos del presentador le ha ayudado a mejorar el idioma.
Almodóvar y su código manchego
Pedro Almodóvar no se prodiga en los programas de televisión en los últimos años, pero hizo una honrosa excepción con La Revuelta. El cineasta charló con David Broncano sobre su trayectoria y sus orígenes familiares, defendiendo la importancia de la memoria histórica, pidiendo “cuidado” para evitar repetir errores del pasado, y revelando junto a su hermano Agustín el “código manchego” que rige las finanzas de la familia y la productora.
La reaparición de Noah Higón
Sobrevivir a siete enfermedades raras no es nada sencillo, y Noah Higón acababa de superar un nuevo episodio crítico para su salud cuando reapareció en La Revuelta. La activista valenciana lanzó un mensaje de reivindicación de la sanidad pública, a la que pide proteger urgentemente, y puso en valor que España sea líder en donación de órganos.
Paula Badosa tira una pulla a su ex
La entrevista de David Broncano con Rosalía trajo mucha cola. Y se notó cuando la mejor tenista española de la actualidad, Paula Badosa, pasó por La Revuelta y mencionó “La perla”, el súper éxito de la artista catalana, para referirse indirectamente a su último ex novio, el tenista Stefanos Tsitsipas. Muy diferente es su consideración respecto a otra de sus ex parejas, el propio presentador del programa, a quien bautizó como “puto amo”.
Los Bayona trolean a Broncano
¿Sabías que J.A. Bayona tiene un hermano gemelo? Juan Antonio y Carlos se aliaron para vacilar a David Broncano, haciéndose pasar el uno por el otro en su entrevista en La Revuelta, en uno de los momentos más divertidos e insólitos de la temporada. Además, el cineasta se ofreció a dirigir el programa en alguna ocasión, aunque advirtió de que el presupuesto se podía disparar.
Mariló Montero y su debate con Broncano
La popular presentadora y colaboradora Mariló Montero protagonizó una de las jornadas más chocantes e interesantes de la temporada al enfrentarse en una batalla dialéctica no solo con David Broncano, sino también con el público de La Revuelta. Entre los asuntos a los que se refirió la invitada, la vigencia y valor de la tauromaquia.
Rodrigo Cuevas, Alba Flores, Zetak y Leiva, entre las actuaciones más destacadas
Alba Flores se estrenó como cantante en La Revuelta, interpretando por primera vez en directo “Flores para Antonio”, la canción que compuso para su padre y que aparece en el documental que lleva el mismo título. Por su parte, el asturiano Rodrigo Cuevas trajo su “mundo feliz” al programa, interpretando tres canciones en plano secuencia en un bar, acompañado por Ana Belén, Mala Rodríguez, Samantha Hudson y Paco Clavel, con Sergio Bezos como espectador de lujo.
También Leiva nos regaló una primicia interpretando en vivo “Hasta que me quede sin voz”, la canción que da nombre a su documental, y con la que se convirtió en el único artista que ha ganado dos premios Goya a Mejor canción original. Y el navarro Zetak, que este mes de junio hará historia llenando dos veces el estadio de San Mamés con su espectáculo “Mitoaroa III”, convirtió el teatro de La Revuelta en un escenario de la mitología vasca con su actuación de “Aralarko Dama”.