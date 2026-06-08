La Revuelta cumple 300 programas: La Petanca del Año, Rosalía o Almodóvar, entre el top 10 de la temporada

La Revuelta acaba de cumplir los 300 programas en poco más de año y medio de emisión en RTVE. Un período que ha dejado momentos que forman ya parte de la historia de la televisión, como la actuación de Amaia o la Berrea del Ciervo, y que han convertido al programa de David Broncano en uno de los espacios más vistos de la televisión en nuestro país. Para celebrar esta cifra tan redonda, hacemos repaso a algunos de los invitados y momentos más destacados de esta segunda temporada, desde la icónica velada de La Petanca del Año hasta la entrevista a Rosalía, pasando por la reaparición de Noah Higón o algunas de las actuaciones más espectaculares.

La Petanca del Año, un experimento más que exitoso Después de varias semanas de preparación, La Revuelta cumplió con lo prometido y celebró, por primera vez en prime time, un torneo de petanca. Capitaneados por David Broncano y Jorge Ponce, los Anacondas y los Pumas se vieron las caras sobre el escenario, con jugadores de élite mundial y celebridades amigas de la casa como Clara Galle, Miguel Ángel Muñoz, María del Monte o El Langui. Una velada espectacular que tuvo un giro inesperado cuando se reveló la identidad de la mujer que dio origen a todo aquel embrollo con su reclamación al presentador. La Revuelta La Revuelta - La Petanca del Año (23/04/2026) 'La Revuelta' celebra su velada más esperada, 'La Petanca del Año', con dos equipos de famosos y profesionales capitaneados por Broncano y Jorge Ponce rtve play

Rosalía, la invitada total No es casualidad que Rosalía sea una de las mayores estrellas de la música a nivel mundial. La artista catalana sirvió titulares jugosos en su entrevista, venció en un pulso a David Broncano, cantó un fragmento de “La perla”, regaló la receta de su bizcocho y hasta protagonizó un sketch en el que participaron algunas de las figuras más conocidas de la cultura popular española. Y, por si fuera poco, ofreció a David Broncano un nuevo concepto para Las preguntas clásicas en cuanto a relaciones sexuales se refiere. El "sueño lúcido" de Rosalía que llevó a Broncano a inventar una nueva puntuación: "¿Cómo cuenta esto?" CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

Scottie Pippen, leyenda de la NBA Campeón de la NBA en seis ocasiones, dos veces campeón olímpico y considerado uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la mejor liga de baloncesto del mundo. La visita de Scottie Pippen a La Revuelta nos dejó una inesperada pachanga junto a Pincho, David Broncano y Sergio Bezos, y unas tensas declaraciones sobre Michael Jordan, su eterno compañero en Chicago Bulls, con quien apenas mantiene relación. Una estrella de su dimensión merecía un homenaje a la altura, retirando su camiseta al más puro estilo NBA. Scottie Pippen, sobre Michael Jordan: "Nunca viene a las cenas de compañeros" | La Revuelta, completo CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

Ester Expósito enseña a no opinar de cuerpos ajenos Después de su primera visita a La Revuelta, Ester Expósito recibió en las redes sociales críticas y comentarios dirigidos a su aspecto físico. Y la actriz madrileña no dudó en enfrentarse a ello y manifestar su enfado al respecto en una nueva entrevista con David Broncano, en la que recordó que los cuerpos cambian y que no está bien opinar del físico de nadie. La denuncia de Ester Expósito en La Revuelta: "No se habla de los cuerpos de los demás” | Programa completo CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

Can Yaman enamora en La Revuelta El actor turco es uno de los hombres más de moda en la televisión y el cine a nivel internacional. Y su visita a La Revuelta fue un derroche de carisma y sentido del humor, capaz de mantener su entrevista con David Broncano en un español impecable y revelando que, precisamente, ver vídeos del presentador le ha ayudado a mejorar el idioma. El método de Can Yaman para aprender español... ¡con Broncano como protagonista!: "Me venía abajo" | La Revuelta, directo CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

Almodóvar y su código manchego Pedro Almodóvar no se prodiga en los programas de televisión en los últimos años, pero hizo una honrosa excepción con La Revuelta. El cineasta charló con David Broncano sobre su trayectoria y sus orígenes familiares, defendiendo la importancia de la memoria histórica, pidiendo “cuidado” para evitar repetir errores del pasado, y revelando junto a su hermano Agustín el “código manchego” que rige las finanzas de la familia y la productora. El "código manchego", la filosofía que rige la economía de Almodóvar: "Imagínate que prohíben el cine español" | La Revuelta CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

La reaparición de Noah Higón Sobrevivir a siete enfermedades raras no es nada sencillo, y Noah Higón acababa de superar un nuevo episodio crítico para su salud cuando reapareció en La Revuelta. La activista valenciana lanzó un mensaje de reivindicación de la sanidad pública, a la que pide proteger urgentemente, y puso en valor que España sea líder en donación de órganos. La Revuelta La Revuelta | Noah Higón: "La donación de órganos debería ser orgullo patrio" La jurista, politóloga y activista Noah Higón, que sobrevive a siete enfermedades raras, anima a la donación de órganos y reivindica la sanidad pública desde La Revuelta Ver ahora

Paula Badosa tira una pulla a su ex La entrevista de David Broncano con Rosalía trajo mucha cola. Y se notó cuando la mejor tenista española de la actualidad, Paula Badosa, pasó por La Revuelta y mencionó “La perla”, el súper éxito de la artista catalana, para referirse indirectamente a su último ex novio, el tenista Stefanos Tsitsipas. Muy diferente es su consideración respecto a otra de sus ex parejas, el propio presentador del programa, a quien bautizó como “puto amo”. La Revuelta La Revuelta | Paula Badosa bautiza a Broncano como "puto amo" La tenista Paula Badosa visita La Revuelta con unos regalos muy especiales para su ex novio, el presentador David Broncano Ver ahora

Los Bayona trolean a Broncano ¿Sabías que J.A. Bayona tiene un hermano gemelo? Juan Antonio y Carlos se aliaron para vacilar a David Broncano, haciéndose pasar el uno por el otro en su entrevista en La Revuelta, en uno de los momentos más divertidos e insólitos de la temporada. Además, el cineasta se ofreció a dirigir el programa en alguna ocasión, aunque advirtió de que el presupuesto se podía disparar. La Revuelta La Revuelta | Los gemelos Bayona trolean a Broncano Los hermanos gemelos Juan Antonio y Carlos Bayona trolean a David Broncano en su entrevista en La Revuelta Ver ahora

Mariló Montero y su debate con Broncano La popular presentadora y colaboradora Mariló Montero protagonizó una de las jornadas más chocantes e interesantes de la temporada al enfrentarse en una batalla dialéctica no solo con David Broncano, sino también con el público de La Revuelta. Entre los asuntos a los que se refirió la invitada, la vigencia y valor de la tauromaquia. Mariló Montero defiende la tauromaquia en La Revuelta: "No es maltrato animal, es arte" | Programa completo CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)