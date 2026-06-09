Candela Peña personifica el "triunfo de las mujeres agotadas" en La Revuelta: "No soy yo, somos todas"

Candela Peña es un derroche de amor y lo demuestra en cada una de sus visitas a La Revuelta, sea como invitada o como colaboradora. Y la actriz aprovechó su regreso al programa tras dos semanas de gira promocional para hacer una “ultradeclaración de amor” a David Broncano y a todo el equipo y compartir uno de sus últimos logros con las mujeres “normales, agotadas y superadas”, de las que se siente representante.

Un triunfo de las "mujeres normales"

Su última aparición en el programa fue en calidad de invitada para presentar su nueva película, y Candela Peña volvía a La Revuelta en su estatus habitual de colaboradora, pero agotada y “muy nerviosa”. Y es que, tras dos semanas de gira promocional por los medios de comunicación, la actriz quiso transmitir su agradecimiento y hacer una “ultradeclaración de amor” a todo el equipo: “Os quiero infinito. Todo el mundo me pregunta por vosotros y el otro día dije que aquí venía a dar amor. Quiero decirlo aquí, os quiero profundamente”.

Una promoción que ha dejado exhausta a Candela Peña, porque “da igual que seas neurocientífica, administrativa o educadora infantil”, llega una edad “en la que estás agotada, no puedes con la vida”. Hasta tal punto que recientemente se asustó al subirse al coche y sufrir “un blancazo. No sabía ni de dónde venía ni a dónde iba, empecé a llorar porque pensaba que me estaba dando un ictus”. Afortunadamente fue solo un momento de despiste que, en su opinión, está relacionado con la menopausia. Por eso, quiso rendir homenaje a todas las mujeres “agotadas y superadas” asegurando que su aparición en la portada de una revista femenina representa “el triunfo de la mujer normal. Compramos esas revistas pensando en ser como las que están ahí, pues chica, ahí lo llevamos. Esta no soy yo, esa somos todas”. Palabra de Candela Peña.