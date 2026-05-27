Candela Peña "cuelga los guantes" del amor: "Como Ava Gardner, no soy ni seré de nadie" | La Revuelta

Candela Peña llegaba “elevada de luz” y pidiendo “música golosona” para entrar desfilando, en esta ocasión, no como colaboradora, sino como invitada estrella. Y es que la actriz visitaba La Revuelta para presentar su nueva película, La desaparecida, y convertida en icono de la moda tras hacer “tres portadas esta semana. Gracias a este programa, la gente se ha comido con patatas que soy modelo”, afirmaba mostrando un vestido rojo con transparencias que revelaban parte de su ropa interior: "¡Lo que merecéis!". Sin embargo, tras buscar las fotos de sus sesiones en Internet, descubrió que hay dos preguntas frecuentes sobre ella que le generan mucho disgusto: qué enfermedad tiene y quién es su pareja. Para despejar las dudas, Candela Peña negó que padeciera ningún problema de salud, y reiteró en La Revuelta que ha cerrado las puertas al amor porque, "como Ava Gardner, no soy ni seré de nadie”.

Nerviosa por sentarse en el sofá por primera vez como entrevistada, invitada y presentador revivieron su primera entrevista, en la que ella asegura que hubo “un flechazo” que no fue a más porque “yo tenía 2.500 años más”. Un vídeo que revisita de vez en cuando y en el que disfruta viendo a un Broncano “tan inocente, con las sienes tan estrechitas y tu dientecito, que a mí me gustaba mucho, con tu paladar con mucha curvatura”.