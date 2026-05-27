La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 27 de mayo con Candela Peña y Manuel Carrasco como invitados

David Broncano recibe a dos amigos de la casa. Candela Peña, colaboradora habitual del programa, visita hoy La Revuelta en calidad de invitada, además del artista onubense Manuel Carrasco, que ofrecerá también una actuación en vivo. Sigue el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta. Además, te recordamos que todavía puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación del programa, en el teatro Príncipe de Gran Vía en Madrid, rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.

Manuel Carrasco y Candela Peña, en La Revuelta

Hay invitados que forman ya parte de la familia de La Revuelta. Es el caso de Manuel Carrasco, una vez resuelto el beef que mantenía – siempre dentro del código humorístico – con David Broncano. A sus 45 años y con más de dos décadas de carrera desde su participación en Operación Triunfo, Manuel Carrasco vuelve por tercera vez al programa para presentar Pueblo Salvaje I, su undécimo disco, que verá la luz este viernes 29 de mayo. Y lo hace interpretando en directo y en primicia en La Revuelta una de las canciones del álbum.

Y, si hablamos de personas queridas por La Revuelta y su audiencia, nadie como Candela Peña. Colaboradora habitual del programa, la actriz catalana viene esta vez como invitada para presentar La desconocida, dirigida por Gabe Ibáñez y basada en la novela homónima escrita por Rosa Montero y Olivier Truc. Un thriller ambientado en Barcelona en el que Candela Peña interpreta a la detective Anna Ripoll, que tiene que investigar contrarreloj la aparición de una mujer maniatada en un contenedor. Si ya sorprende cada vez que aparece con una sección, prepárate para lo que puede depararnos como protagonista entrevistada por David Broncano.