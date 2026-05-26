La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 26 de mayo con Borja Iglesias como invitado

Uno de los futbolistas más queridos de nuestro país vuelve al programa y a la selección. El delantero Borja Iglesias, ‘El Panda’, es el invitado de hoy en La Revuelta tras su reciente convocatoria para disputar con la Roja el Mundial 2026, del 11 de junio al 19 de julio en RTVE, y después de terminar la liga en puestos de competición europea con el Celta de Vigo. Sigue el programa en directo con David Broncano a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta.

Borja Iglesias, un panda europeo y mundial

Hace 4 años, Borja Iglesias visitó como público el programa de David Broncano mientras la selección española disputaba el Mundial de Catar 2022, habiendo quedado fuera de la convocatoria. Pero esta vez sí, Luis de la Fuente incluyó al delantero gallego entre los 26 jugadores que se llevará al Mundial de EE.UU., México y Canadá y que se podrá seguir con un despliegue diario y en directo en RTVE. “Cumplo un sueño que ni siquiera me permitía tener durante muchos años. Estoy en la lista de la Selección Española para jugar el próximo Mundial. Y no puedo ser más feliz”, expresaba el propio ‘Panda’ a través de sus redes sociales.

Y es que el ariete gallego ha vuelto a ser clave, con 18 goles entre todas las competiciones, en la temporada de un Celta de Vigo que volverá a jugar en Europa tras clasificarse para la fase de grupos de la Europa League con su sexto puesto en la liga española. Borja Iglesias ya visitó La Revuelta en el tramo final de la pasada temporada, en el programa especial ahorro de energía, y dejó pistas de lo que terminó sucediendo: su continuidad en el club vigués. ¿Volverá a regalar hoy alguna otra primicia a Broncano?