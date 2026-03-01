De la rumba de Bad Gyal al tablao flamenco de Alba Molina y Ángeles Toledano: actuaciones musicales de los Goya 2026

Además de lo visual, la gala de los Goya ha brillado también por lo acústico. Flamenco, rumba, pop, rock... El Auditori Fòrum de Barcelona ha vibrado con las actuaciones de ocho artistas que, entre premio y premio, han emocionado al público.

El recorrido musical ha empezado detrás del telón. "Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así; aprovéchalo o que pase de largo, depende en parte de ti...". Así, parafraseando al cantautor catalán Joan Manuel Serrat, los presentadores de la gala, Luis Tosar y Rigoberta Bandini, han recorrido los camerinos hasta el escenario saludando a personalidades del cine español como las actrices Karla Sofía Gascón y Antonia San Juan. De este modo, han dado inicio al viaje musical de la noche.

La 'mirá' de Ángeles Toledano y Alba Molina La primera actuación ha sido un dardo directo al corazón. Con el auditorio a oscuras, los 14 niños y niñas de la Escola Coral de L'Orfeó Català han interrumpido el silencio recitando una frase demoledora: "Tu mirá se me clava en los ojos como una espá"... Justo en ese momento, la cantaora Ángeles Toledano ha recogido el testigo y, repitiendo este mismo mantra del flamenco, ha llenado el escenario con una voz que derrocha carácter. Ahí, muchos espectadores se han dado cuenta: han quedado cautivos de esta experiencia, sin otra opción más que mantener fija la mirada ―y el oído― en la pantalla. A su lado estaba sentada una de las voces más experimentadas del flamenco, Alba Molina, que ha seguido interpretando con fuerza una canción que no ha sido elegida al azar. Sí, se trata de "Tu Mirá", una pieza profundamente emocional que la propia Molina ha rescatado de su legado familiar, ya que sus padres, Lole y Manuel, la popularizaron allá por 1976. Ambas cantaoras han convertido el auditorio en un tablao flamenco que ha obligado a muchos a contener el aliento.

Ana Mena y La Casa Azul reviven "La Bámbola" Un piano en el centro y, encima de él, Ana Mena. "Para ti yo soy, para ti yo soy solamente una bámbola...". Once palabras han bastado para que muchos reconocieran la versión española de "La Bámbola", el éxito internacional que popularizó la italiana Patty Bravo hace ya más de medio siglo y que muchos artistas han interpretado desde entonces. La cantante y actriz malagueña la ha revivido en un escenario teñido de rojo y con la única compañía del pianista... Hasta que los componentes de La Casa Azul, con gafas negras y sintetizadores, han aterrizado en el escenario como si vinieran de otro planeta con una misión: dar un toque electrónico a todo un clásico.

Rigoberta Bandini elige la emoción y Bad Gyal sirve una rumba sobre Barcelona Esta vez ella sola, Rigoberta Bandini ha escogido un tema emotivo, una dedicatoria de amor. "Yo te llevaré a casa si hace mal tiempo; yo te ampararé si un caso tienes miedo; yo te cuidaré si estás enferma; de todo corazón, de todo corazón...". En un escenario sencillo y con la compañía de un coro y una guitarrista, ha dado voz a un tema del cantautor mallorquín Tomeu Penya, "De Tot Cor". Y segundos después, la atmósfera ha cambiado ligeramente. Entre guitarras y palmas, Bad Gyal ha subido al escenario acompañada de varios bailarines y cantando la "Rumba de Barcelona", el conocido tema del argentino Gato Pérez.