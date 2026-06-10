Agenda de actos del papa León XIV en Barcelona y Canarias el 11 de junio: horarios, calles cortadas y alternativas de tráfico

El jueves 11 de junio es la sexta jornada de la visita del papa León XIV a España. El pontífice aterrizará en Gran Canaria a partir de las 11.50 horas (10.50 hora insular), procedente de Barcelona, en una jornada marcada por varios actos institucionales y religiosos. Tras su llegada a la Base Aérea de Gando, se desplazará hasta el muelle de Arguineguín, donde mantendrá un encuentro con migrantes y organizaciones de acogida para conocer de primera mano la realidad migratoria que vive el archipiélago.

Posteriormente, León XIV se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria. La agenda concluirá con la celebración de una multitudinaria misa en el Estadio de Gran Canaria.

La visita del papa marca un hito para Canarias, ya que será la primera vez que un pontífice visite el archipiélago. El viaje tiene como principal objetivo acercarse a la situación migratoria que afrontan las islas, una inquietud que había expresado el papa Francisco durante su pontificado. De hecho, el predecesor de León XIV tenía previsto hacer escala en Canarias tras un viaje a Argentina, aunque finalmente no pudo realizarse.

Con este desplazamiento, León XIV se convierte en el tercer papa en visitar España, después de las visitas de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. La presencia del pontífice en Canarias supone un acontecimiento de enorme relevancia tanto para la comunidad católica como para el conjunto de la sociedad canaria.

Agenda y horario de actos del papa hoy en Canarias 08.40 horas (hora peninsular): salida desde el aeropuerto de Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat hacia Gran Canaria, donde continuará el viaje apostólico.

11.50 horas (hora peninsular): llegada a la Base Aérea de Gando.

12.40 horas (hora peninsular): encuentro con migrantes y organizaciones de acogida en el muelle de Arguineguín.

14.30 horas (hora peninsular): reunión con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria.

19.30 horas (hora peninsular): celebración de una Santa Misa multitudinaria en el estadio de Gran Canaria.

Calles cortadas y alternativas de tráfico La visita de papa León XIV a Gran Canaria el 11 de junio provocará importantes restricciones de tráfico en algunos de los principales accesos de la isla. Para garantizar la seguridad durante los desplazamientos del pontífice, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha diseñado un dispositivo especial que afectará a la GC-1, la GC-3 y al túnel de San José. La primera fase del operativo se desarrollará durante la mañana del jueves, coincidiendo con el traslado del papa desde el aeropuerto de Gando hasta Arguineguín para participar en un encuentro relacionado con la realidad migratoria. Se aplicará un corte dinámico en la GC-1 en sentido sur, entre los kilómetros 15 y 56, además del cierre de las incorporaciones a la autovía. Los enlaces entre la GC-1 y la GC-500 también se verán afectados en ambos sentidos. Durante el desplazamiento hacia Las Palmas de Gran Canaria, se realizará un nuevo corte dinámico en la GC-1 en sentido norte, entre los kilómetros 56 y 0. Asimismo, el túnel de San José permanecerá cerrado en sentido norte, desviándose el tráfico por el sentido contrario. Hacia la tarde, las restricciones se trasladarán al entorno del Estadio de Gran Canaria, donde León XIV presidirá una misa multitudinaria. Se llevará a cabo un corte dinámico en la GC-3 en sentido norte, entre los kilómetros 6 y 9. Tras la celebración religiosa, la misma vía registrará nuevas limitaciones en sentido sur. Además, el carril de deceleración del kilómetro 9 de la GC-3 permanecerá cerrado desde las 13.00 hasta las 21.00 horas para facilitar la organización y seguridad del evento. ““