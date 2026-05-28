José Estebas, el agustino recoleto que envía "chistes" al papa León XIV con el que compartió misión en Perú

A más de 2.350 metros de altitud, en la misión peruana de Chota —departamento andino de Cajamarca— el padre José Estebas Martínez aún sonríe al recordar sus años en la costa peruana. Este agustino recoleto, natural de Cordovín (La Rioja) y misionero en Perú desde hace más de 35 años, comparte una relación de profunda cercanía con el actual papa León XIV desde que este era obispo de Chiclayo y él ejercía como párroco en la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación.

José Estebas y Robert Prevost OAR

Al religioso riojano todos le conocen como "Pepe" o "Pepito", un hombre de estilo directo, alegre y profundamente pastoral que encajó a la perfección con la sencillez del obispo Robert Prevost, el agustino estadounidense que pastoreó esta diócesis peruana entre 2015 y 2023.

Unidos por el apellido Martínez El vínculo entre ambos comenzó con una curiosa coincidencia familiar que José Estebas no tardó en señalar apenas el nuevo obispo aterrizó en Chiclayo. "Todo comenzó cuando él llegó a Chiclayo y vi que se apellidaba Martínez, que es su apellido materno y también el mío, entonces le dije: 'somos familia, ¿no?'", relata el recoleto con humor. El papa discreto: un año de pontificado de León XIV Daniel Herrero Esa conexión inicial se transformó en una "amistad marcada por el espíritu agustiniano" —explica Estebas—, en la que el obispo no era visto como una autoridad lejana, sino "como un hermano más". Según el padre Pepe, el actual pontífice "venía a nuestra casa como un hermano" y los recoletos acudían al obispado "con la confianza de quien entra en casa de la familia".

Almuerzos de risas y fraternidad Su relación se ha forjado, de un modo especial, en los momentos compartidos en torno a la mesa donde el protocolo desaparece para dar paso a la risa. "Cuando almorzábamos juntos, era una fiesta. Yo soltaba un chiste, él respondía con otro", recuerda fray José. Estas reuniones del clero eran, en sus palabras, "muy amenas" y terminaban siempre en un ambiente de "alegría agustiniana de fraternidad". Incluso cuando la misión los separó, el humor siguió siendo su hilo conductor. El padre Estebas confiesa que mantuvo esta costumbre hasta el último momento. "Hasta antes del cónclave, todavía le mandaba alguno. No sé si los leía, pero yo se los enviaba igual". Para el misionero, esa capacidad de reír es fundamental en el perfil del actual papa, de quien destaca que "sabe reírse, sabe escuchar. Eso no se olvida".