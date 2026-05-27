Crystal Palace – Rayo Vallecano, en directo hoy final de la Conference League

El Rayo Vallecano se mide al Crystal Palace en la gran final de la Conference League en la ciudad alemana de Leipzig, con el Red Bull Arena como testigo. Será la primera final europea para ambos conjuntos, por lo que la falta de experiencia será un mal común a los dos. Sigue aquí la narración, minuto a minuto, de todo lo que suceda en la final desde las 21:00 horas.

El Rayo afronta una final histórica en los 102 años de su existencia frente al Crystal Palace, al que tratará de hacer frente con ilusión y ambición pese a la diferencia de presupuesto con el conjunto inglés, que tampoco ha peleado nunca por un título continental. El club madrileño no estará solo en Leipzig, ya que más de doce mil aficionados estarán arropando al equipo en esta cita histórica, para la que a distancia, en el Estadio de Vallecas, se han habilitado pantallas gigantes para que la gente que quiera pueda ir a ver el partido y sentir el ambiente de la gran final.