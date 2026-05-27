En directo el Congreso, sesión de control al Gobierno: PP y Vox centran el debate en la corrupción con el caso Plus Ultra
- El presidente del Gobierno no acude al Congreso al tener una reunión con el papa León XIV en Roma
- La sesión estará marcada por el sumario conocido recientemente del caso Zapatero y su imputación
Con un ojo puesto en Roma, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará una rueda de prensa a media mañana tras reunirse con el papa León XIV, el Congreso de los Diputados afronta la primera sesión de control tras la publicación del sumario sobre el caso Plus Ultra, que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Ante la ausencia de Sánchez, PP y Vox aprovecharán la sesión de control para plantear varias preguntas a los tres vicepresidentes, Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz y Sara Aagesen, con el fin de saber cómo aguantan en un Gobierno que los 'populares' tachan de "corrupto" y cuál es "su límite" para seguir formando parte.
La oposición quiere pedir explicaciones en la Cámara Baja a los tres vicepresidentes ante los casos de corrupción relacionados con exdirigentes del PSOE, especialmente tras la reciente imputación de Zapatero. En concreto, según consta en el listado de preguntas presentadas para la sesión de control, será la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien intente que Cuerpo aclare a la Cámara si "merece la pena formar parte de un Gobierno corrupto".
PP, Vox y Junts pedirán explicaciones al vicepresidente primero
A continuación, el vicesecretario de Hacienda de los 'populares', Juan Bravo, intentará que el vicepresidente primero confiese si está "satisfecho" con su labor al frente de Economía, mientras que el portavoz adjunto Jaime de Olano busca saber si el Gobierno está "respondiendo a lo que demandan los ciudadanos". También quiere dirigirse a Cuerpo la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, en su caso para que exponga por qué el Gobierno sigue "haciendo daño a España".
Además, Junts ha puesto el foco en Cuerpo para que responda a su diputado Josep María Cruset cómo gestiona el Ejecutivo los ingresos. Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha registrado una pregunta para que hable de las "perspectivas económicas y políticas del Gobierno".
Por otro lado, el secretario general del PP, Miguel Tellado, pretende preguntar directamente a la vicepresidenta segunda ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, "cuál es su límite" para que ella y el grupo que lidera, Sumar, siga apoyando al PSOE tras el caso de Plus Ultra y el resto de supuestas corruptelas que salpican a sus socios.