En directo el Congreso, sesión de control al Gobierno: PP y Vox centran el debate en la corrupción con el caso Plus Ultra

Con un ojo puesto en Roma, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará una rueda de prensa a media mañana tras reunirse con el papa León XIV, el Congreso de los Diputados afronta la primera sesión de control tras la publicación del sumario sobre el caso Plus Ultra, que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Ante la ausencia de Sánchez, PP y Vox aprovecharán la sesión de control para plantear varias preguntas a los tres vicepresidentes, Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz y Sara Aagesen, con el fin de saber cómo aguantan en un Gobierno que los 'populares' tachan de "corrupto" y cuál es "su límite" para seguir formando parte.

La oposición quiere pedir explicaciones en la Cámara Baja a los tres vicepresidentes ante los casos de corrupción relacionados con exdirigentes del PSOE, especialmente tras la reciente imputación de Zapatero. En concreto, según consta en el listado de preguntas presentadas para la sesión de control, será la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien intente que Cuerpo aclare a la Cámara si "merece la pena formar parte de un Gobierno corrupto".