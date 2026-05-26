"Una historia perfecta": Alexia Putellas se va del Barça y deja 14 años de un legado casi imposible de superar

Ya es oficial. Lo que era un rumor a voces se acaba de hacer realidad: Alexia Putellas deja el Barça tras catorce años en el club. Lo ha confirmado la catalana en un video en sus redes sociales que ella misma ha titulado como "una historia perfecta".

Alexia dice adiós siendo, probablemente, la mejor futbolista contemporánea del mundo y una de las mejores de todos los tiempos. La jugadora deja el Barça con una ristra de títulos (individuales y colectivos) y récords batidos casi inalcanzable para cualquier deportista.

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Alexia ya "había dejado pistas" de su marcha Fue en la victoria del Barça por 4-2 sobre el Bayern Múnich que les daba el billete a la final de Oslo. Alexia anotó dos goles y al ser sustituida rompió a llorar. También lo hizo cuando, al acabar el encuentro, dio la vuelta de honor al Camp Nou. Hoy sabemos que era su último partido en el feudo culé. El pasado domingo, durante las celebraciones tras conseguir una nueva Champions League, los aficionados culés entonaron el: "Alexia quédate". La jugadora no frenó entonces los rumores de su marcha y hoy hemos conocido el porqué. La capitana referente absoluto del fútbol femenino mundial, se va del club de su vida dejando una huella imposible de medir únicamente en cifras.

La andanza de Putellas en el Barça comenzó en el año 2012 Tenía 18 años y ya había destacado en Espanyol y Levante. En esta temporada, la 2012/2013, Alexia ya dejó detalles de su calidad en especial en la final de la Copa de la Reina dónde anotó el 3-0 con un gol de bandera. Ese mismo año Alexia ganaría su primera Liga con el Barcelona. La leyenda solo había hecho más que comenzar. Alexia combinó desde el principio creatividad, llegada y gol. Su inteligencia trazaba el plan y su zurda lo ejecutaba. Su lectura del juego, su golpeo y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos la convirtieron rápidamente en la futbolista alrededor de la cual empezó a crecer el proyecto azulgrana.

El ascenso del Barça y de la selección no puede explicarse sin Alexia Formó parte de la primera plantilla azulgrana que conquistó la UEFA Women’s Champions League, en 2021, y fue también una de las caras visibles del primer triplete de la historia del club. Su dimensión trascendió el club. En 2021 y 2022 conquistó de forma consecutiva el Balón de Oro y el premio The Best, un reconocimiento a una futbolista que elevó el nivel competitivo y mediático del fútbol femenino. Ni siquiera la grave lesión de ligamento cruzado anterior sufrida antes de la Eurocopa de 2022 pudo borrar su impacto. Alexia regresó y volvió a levantar títulos, convirtiéndose además en campeona del mundo con España tras la victoria ante Inglaterra en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Alexia Putellas acapara la atención del mundo del fútbol en la previa de la final de la Champions femenina

Putellas deja el Barça como la futbolista más influyente de su historia reciente En total, se va con un palmarés prácticamente inalcanzable: diez Ligas, once Copas de la Reina con el Barcelona, seis Supercopas de España y cuatro Champions League, además de dos Balones de Oro, dos premios The Best y dos reconocimientos de la UEFA a mejor jugadora del año. Pero su legado va mucho más allá de los títulos: fue la líder de la revolución que convirtió al Barça en una potencia mundial del fútbol femenino.