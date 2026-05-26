El Gobierno aprueba que los jubilados puedan trabajar como autónomos y seguir cobrando una parte de su pensión

Los jubilados podrán trabajar como autónomos y seguir cobrando una parte de su pensión, de acuerdo con la reforma que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes y con la que amplía la jubilación flexible a la actividad por cuenta propia. Hasta ahora, solo estaba permitido compatibilizarla con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial.

El real decreto firmado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entrará en vigor tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado e incluye incentivos para que los trabajadores mayores demoren su retiro o vuelvan a la actividad, dentro del marco que el Gobierno pactó con patronal y sindicatos en 2024.

La ministra Elma Saiz ha subrayado este martes que la edad media de acceso a la jubilación se ha retrasado hasta los 65,5, esto es, más de un año de edad más tarde que en 2019, cuando se situaba en los 64,4 años. "Es la muestra de que estamos creando un marco más amplio y más atractivo, más adaptado a los tiempos modernos para trabajadores y trabajadoras", ha declarado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros y ha defendido que su planteamiento "no expulsa al talento sénior" que quiera seguir aportando "desde la voluntariedad" y da más opciones para el paso de la vida activa a la jubilación.

La pensión definitiva se recalcula con el nuevo periodo cotizado Podrán solicitarlo, "voluntariamente, si es su deseo", ha insistido Saiz, quienes hayan cobrado la pensión contributiva y quieran volver a trabajar sin dejar de percibir una parte de la prestación. Hasta ahora solo era posible para trabajar en una empresa o institución (por cuenta ajena) y a tiempo parcial, pero ahora será posible también como autónomos, siempre que no hayan estado dados de alta como autónomos en los tres años anteriores a la fecha de jubilación. En el caso de los jubilados de forma anticipada que quieran seguir trabajando, cuando se retiren definitivamente podrán mejorar su pensión inicial porque la cuantía se recalcula teniendo en cuenta el nuevo periodo cotizado. Mientras tanto, en todo caso, el trabajador seguirá considerándose pensionistas a efectos de la asistencia sanitaria y la protección social. La nueva regulación se aplicará a todos los regímenes de Seguridad Social, a excepción de los regímenes especiales de los funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio de la Administración de Justicia.