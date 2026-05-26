Germán dice adiós a MasterChef 14 tras la expulsión más inesperada de la temporada

El noveno programa de MasterChef 14 nos dejó la salida de Germán, sin duda una de las expulsiones más inesperadas de la edición. Los aspirantes ya lo sabían y ahora han confirmado que no se pueden relajar y que un día malo te deja fuera. Pero hubo mucho más: la emotiva dedicatoria de Javier a su padre y su posterior capitanía, la mano tendida de Camilla a Gema, la visita a Colmenar de Oreja y una prueba dedicada a la gastronomía coreana. Lo analizamos todo.

La noche arrancó con una cocina con cuatro filas, cuatro cajas misteriosas en cada una, y unos auriculares. El reto consistió en reproducir un plato del chef Toño Pérez (tres estrellas Michelin), sin verlo y sin disponer de la receta, guiándose únicamente por las indicaciones de Borja Beneyto, “Matoses”, uno de los críticos gastronómicos más reconocidos de nuestro país. El cocinado fue por etapas y desde el primer momento Javier y Pepe destacaron por encima del resto, con concentración y eficiencia. Perderte en uno de los pasos casi te dejaba sin opciones.

Finalmente, el jinete fue el mejor de la prueba y recibió una gran valoración por parte de los jueces. "El plato en líneas generales está bien. Está todo, está rico y está bien", destacó Jordi. Para Pepe el mérito residía en tener todos los elementos. El cierre lo puso Marta cuando anunció que el trabajo de Javier era el mejor: "Tu plato tenía estética, tenía proporcionalidad y estaban todas las elaboraciones y técnica. Estaba rico y gustoso". La emoción se apoderó de Javier ya que este no era un plato cualquiera. El aspirante se lo dedicó a su padre con el que ha tenido una relación algo complicada: "Es un tío super exigente y yo tengo mucho carácter y él también y eso ha sido un punto de conflicto siempre. Pero ha sido la persona que mejores consejos me ha dado en toda mi vida y es un ejemplo. Me encanta haber ganado esta prueba con Toño, chef extremeño, y habérselo dedicado a mi padre. Todo redondo". Marta empatizó con Javier y le dijo que seguro que su padre estaba "orgulloso" de su plato.

Lo que empezó con una noche soñada para Javier, se tornó en pesadilla tras una capitanía muy complicada. MasterChef 14 se trasladó a Colmenar de Oreja, una localidad con un patrimonio histórico y gastronómico extenso, además de ser el pueblo con más bodegas de toda la Comunidad de Madrid. Javier capitaneó al equipo rojo, con Pepe, Germán y Camilla como compañeros. Y la cosa empezó torcida desde el principio: "Ser capitán en un equipo con Camilla y Pepe no me apetece mucho, pero espero que cuando termine la prueba pueda estar en paz, por haber hecho todo lo que podía". Con el cocinado ya en marcha, llegó el primer choque con Pepe, cuando ambos discreparon a la hora de limpiar la corvina. Los nervios llegaron y se notó. A Javier se le cayó la bandeja con el merengue, pero lo pudo salvar. Eso sí, él mismo confesó ante Marta y Jordi que no era su mejor día: "Tengo situaciones acumuladas. Estoy harto de la convivencia con gente irrespetuosa". El chef de ABaC le regaló un consejo para intentar cambiar el enfoque de su capitanía: "Mis días malos los dejo fuera del restaurante".

La dificultad extra del cambio de cocinas Por si esto no fuera suficiente, Elena Gorordo, aspirante de MasterChef 13, revolucionó la prueba con un cambio de cocinas. Y ahí llegó el segundo enfrentamiento de Javier con sus compañeros. El capitán pidió parar las ollas exprés para ver cómo está todo, en contra de la opinión del resto. Pero la cosa no terminó aquí y antes del final del cocinado, llegó el último gran momento de tensión. Mientras Javier intentaba recolocar a Pepe con otra elaboración, Camilla dio la voz de alerta porque parecía que el jamón se quemaba en el horno. Javier perdió los nervios: "Joder. No me avasalléis entre todos". Al darse la vuelta, vio que Pepe no le había hecho caso con las alcachofas: "Aquí quién es el capitán, ¿tú o yo? Vas a hacer lo que yo te diga". Pepe lejos de templar el ambiente, contestó: "Tienes la piel muy fina". Camilla entró para poner fin a la discusión y reordenar la situación, pero Javier tampoco se lo tomó bien al interpretar que la italiana estaba dando órdenes. Esto llevó a Camilla a dejar de empujar como grupo y se centró únicamente en sus tareas, para luego ser muy contundente en su valoración: "Esta vez si te digo que la culpa es del capitán, estamos trabajando de manera individual porque si seguimos sus directrices vamos al fracaso". Receta de sopa de boniato y chocolate blanco con helado de vainilla en MasterChef 14 Con el cocinado terminado, Javier reflexionó en alto: "Tengo muy pocos días malos en mi vida y hoy ha sido uno. He intentado que no llegara a las elaboraciones y he hecho lo posible por estar a la altura, aunque quizás no haya sido así". Germán, que durante el cocinado fue el más conciliador, también apuntó a su capitán: "Tener un mal día no justifica faltas de respeto, gritos, malos modales... Es complicado ser capitán, pero no es complicado ser respetuoso con las personas". Javier terminó pidiendo disculpas, aunque no terminaba de estar de acuerdo con sus compañeros: "Os pido perdón si habéis sentido que os he faltado al respeto, pero de ahí a que sea verdad lo que estáis diciendo...". En este punto, el jurado tuvo que intervenir para recordar la necesidad de trabajar en equipo. "Javier mal, muy mal, pero Pepe mal, Germán, mal, Camilla, mal. Y sí, os lo digo a los cuatro. Si ya entramos con un escudo las cosas no salen bien. Qué desastre". Por todo ello y de una manera incuestionable, el que arrancó como equipo de "los fuertes" terminó con delantal negro. Mientras, Carlota, Chambo, Annie y Gema celebraron por todo lo alto su salvación y su presencia una semana más en MasterChef 14.