Receta de corvina, tinta y emulsión de azafrán en MasterChef 14

  La teja de tinta corona un plato espectacular para sorprender a tus comensales
En la visita de MasterChef 14 a Colmenar de Oreja, los aspirantes trabajaron en un menú que equilibraba a la perfección sabor y estética. Eso sí, con una complejidad muy alta. Y uno de los platos fue este de corvina, tinta y emulsión de azafrán. Atrévete a prepararlo en casa.

Ingredientes Preparación
  • Para la corvina:
  • 400 g de lomo de corvina
  • Para el jugo reducido:
  • 200 g de espinas de pescado
  • 1 tomate
  • 1 cebolla
  • 1/2 rama de apio
  • 30 ml de brandy
  • 1 cucharada de pasta de tomate
  • Maizena
  • Para la teja de tinta:
  • 60 g de agua
  • 20 g de aceite de oliva suave
  • 10 g de harina de trigo
  • Tinta de calamar
  • Para la emulsión de azafrán:
  • Aceite
  • 1 huevo fresco
  • Azafrán
  1. Para la corvina:
  2. Limpiar la corvina en lomos, racionar y marcar a la plancha.
  3. Terminar en el horno a la hora del pase.
  4. Para el jugo reducido:
  5. Hacer un fumé tradicional, colar y reducir.
  6. Texturizar si es necesario.
  7. Para la teja de tinta:
  8. Triturar todos los ingredientes, volcar una porción de mezcla sobre una sartén antiadherente y formar la teja.
  9. Para la emulsión de azafrán:
  10. Hacer una mayonesa tradicional con azafrán.
  11. Para la presentación:
  12. Situar el lomo de corvina en un lado del plato.
  13. Sobre el pescado, poner la teja y junto a ella un poco de la salsa.
  14. Terminar con un punto de la emulsión.
