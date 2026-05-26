Receta de corvina, tinta y emulsión de azafrán en MasterChef 14

En la visita de MasterChef 14 a Colmenar de Oreja, los aspirantes trabajaron en un menú que equilibraba a la perfección sabor y estética. Eso sí, con una complejidad muy alta. Y uno de los platos fue este de corvina, tinta y emulsión de azafrán. Atrévete a prepararlo en casa.
|Ingredientes
|Preparación
- Para la corvina:
- 400 g de lomo de corvina
- Para el jugo reducido:
- 200 g de espinas de pescado
- 1 tomate
- 1 cebolla
- 1/2 rama de apio
- 30 ml de brandy
- 1 cucharada de pasta de tomate
- Maizena
- Para la teja de tinta:
- 60 g de agua
- 20 g de aceite de oliva suave
- 10 g de harina de trigo
- Tinta de calamar
- Para la emulsión de azafrán:
- Aceite
- 1 huevo fresco
- Azafrán
- Para la corvina:
- Limpiar la corvina en lomos, racionar y marcar a la plancha.
- Terminar en el horno a la hora del pase.
- Para el jugo reducido:
- Hacer un fumé tradicional, colar y reducir.
- Texturizar si es necesario.
- Para la teja de tinta:
- Triturar todos los ingredientes, volcar una porción de mezcla sobre una sartén antiadherente y formar la teja.
- Para la emulsión de azafrán:
- Hacer una mayonesa tradicional con azafrán.
- Para la presentación:
- Situar el lomo de corvina en un lado del plato.
- Sobre el pescado, poner la teja y junto a ella un poco de la salsa.
- Terminar con un punto de la emulsión.