Receta de alcachofas, consomé de jamón y espuma de setas en MasterChef 14

En la visita de MasterChef 14 a Colmenar de Oreja, los aspirantes trabajaron en un menú que equilibraba a la perfección sabor y estética. Eso sí, con una complejidad muy alta. Y uno de los platos fue este de alcachofas, consomé de jamón y espuma de setas. Atrévete a prepararlo en casa.
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Receta de alcachofas, consomé de jamón y espuma de setas en MasterChef 14Receta de alcachofas, consomé de jamón y espuma de setas en MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para las alcachofas:
- 4 alcachofas
- Para el consomé de jamón:
- 100 g de huesos de jamón
- 1/2 zanahoria
- Agua
- 1/4 de puerro
- 1/4 de cebolla
- 1 hoja de laurel
- Para el crujiente de jamón:
- 4 lonchas de jamón
- Para la espuma de setas:
- 150 g de setas
- 50 g de cebolla
- 100 ml de nata
- 2 g de proespuma caliente
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- Para las alcachofas:
- Cocer las alcachofas y cortar en cuartos. Reservar.
- Para el consomé de jamón:
- Dorar las verduras.
- Añadir los huesos de jamón y cocer lentamente hasta obtener un caldo limpio.
- Para el crujiente de jamón:
- Lonchear el jamón y deshidratar al horno.
- Para la espuma de setas:
- Dorar las verduras y añadir la nata.
- Triturar, colar bien y añadir el proespuma caliente.
- Introducir en un sifón y reservar en baño María.
- Para el emplatado:
- Poner el caldo de jamón en el fondo del plato.
- Encima, colocar las alcachofas y terminar con la espuma de setas y el crujiente de jamón.