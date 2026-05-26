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Masterchef

Receta de alcachofas, consomé de jamón y espuma de setas en MasterChef 14

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Receta de alcachofas, consomé de jamón y espuma de setas en MasterChef 14
Receta de alcachofas, consomé de jamón y espuma de setas en MasterChef 14 RTVE Play
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En la visita de MasterChef 14 a Colmenar de Oreja, los aspirantes trabajaron en un menú que equilibraba a la perfección sabor y estética. Eso sí, con una complejidad muy alta. Y uno de los platos fue este de alcachofas, consomé de jamón y espuma de setas. Atrévete a prepararlo en casa.

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Receta de alcachofas, consomé de jamón y espuma de setas en MasterChef 14Receta de alcachofas, consomé de jamón y espuma de setas en MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para las alcachofas:
  • 4 alcachofas
  • Para el consomé de jamón:
  • 100 g de huesos de jamón
  • 1/2 zanahoria
  • Agua
  • 1/4 de puerro
  • 1/4 de cebolla
  • 1 hoja de laurel
  • Para el crujiente de jamón:
  • 4 lonchas de jamón
  • Para la espuma de setas:
  • 150 g de setas
  • 50 g de cebolla
  • 100 ml de nata
  • 2 g de proespuma caliente
  1. Para las alcachofas:
  2. Cocer las alcachofas y cortar en cuartos. Reservar.
  3. Para el consomé de jamón:
  4. Dorar las verduras.
  5. Añadir los huesos de jamón y cocer lentamente hasta obtener un caldo limpio.
  6. Para el crujiente de jamón:
  7. Lonchear el jamón y deshidratar al horno.
  8. Para la espuma de setas:
  9. Dorar las verduras y añadir la nata.
  10. Triturar, colar bien y añadir el proespuma caliente.
  11. Introducir en un sifón y reservar en baño María.
  12. Para el emplatado:
  13. Poner el caldo de jamón en el fondo del plato.
  14. Encima, colocar las alcachofas y terminar con la espuma de setas y el crujiente de jamón.
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