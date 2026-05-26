Receta de guiso de conejo y caracoles con salsa holandesa en MasterChef 14

En la visita de MasterChef 14 a Colmenar de Oreja, los aspirantes trabajaron en un menú que equilibraba a la perfección sabor y estética. Eso sí, con una complejidad muy alta. Y uno de los platos fue este guiso de conejo y caracoles con salsa holandesa. Atrévete a prepararlo en casa.

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