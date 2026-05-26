Receta de guiso de conejo y caracoles con salsa holandesa en MasterChef 14

En la visita de MasterChef 14 a Colmenar de Oreja, los aspirantes trabajaron en un menú que equilibraba a la perfección sabor y estética. Eso sí, con una complejidad muy alta. Y uno de los platos fue este guiso de conejo y caracoles con salsa holandesa. Atrévete a prepararlo en casa.
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Receta de guiso de conejo y caracoles con salsa holandesa en MasterChef 14Receta de guiso de conejo y caracoles con salsa holandesa en MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para el guiso de conejo y caracoles:
- 1 conejo
- 200 g de papada
- 16 caracoles
- 1 cebolla
- 1 tomate
- 1/4 de puerro
- 10 g de tomate concentrado
- 40 g de vino tinto
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 cucharadita de gelburguer
- Para la salsa holandesa:
- 50 g de mantequilla clarificada
- Yema de huevo
- Limón
- Sal
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- Para el guiso de conejo y caracoles:
- Dorar el conejo. Retirar.
- Dorar las verduras e incorporar las carnes y el vino. Dejar reducir el alcohol.
- Luego dejar reducir el caldo y aprovechar para cocer los caracoles.
- Una vez reducido, extraer los caracoles, juntar todo y añadir el gelburguer.
- En una bandeja con papel de horno, estirar la mezcla y enfriar en el abatidor con peso.
- Cortar y marcar a la plancha a última hora.
- Para la salsa holandesa:
- Batir las yemas en un baño María con temperatura controlada.
- Ir añadiendo la mantequilla en hilo y terminar de aderezar con limón, sal y pimienta.
- Para la presentación:
- Colocar en el centro del plato el timbal de conejo y la papada.
- Alrededor, poner una línea de salsa.
- Sobre la línea, situar los caracoles con la holandesa y sopletear para dorar.