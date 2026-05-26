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Masterchef

Receta de guiso de conejo y caracoles con salsa holandesa en MasterChef 14

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Receta de guiso de conejo y caracoles con salsa holandesa en MasterChef 14
Receta de guiso de conejo y caracoles con salsa holandesa en MasterChef 14 RTVE Play
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En la visita de MasterChef 14 a Colmenar de Oreja, los aspirantes trabajaron en un menú que equilibraba a la perfección sabor y estética. Eso sí, con una complejidad muy alta. Y uno de los platos fue este guiso de conejo y caracoles con salsa holandesa. Atrévete a prepararlo en casa.

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Receta de guiso de conejo y caracoles con salsa holandesa en MasterChef 14Receta de guiso de conejo y caracoles con salsa holandesa en MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para el guiso de conejo y caracoles:
  • 1 conejo
  • 200 g de papada
  • 16 caracoles
  • 1 cebolla
  • 1 tomate
  • 1/4 de puerro
  • 10 g de tomate concentrado
  • 40 g de vino tinto
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 cucharadita de gelburguer
  • Para la salsa holandesa:
  • 50 g de mantequilla clarificada
  • Yema de huevo
  • Limón
  • Sal
  1. Para el guiso de conejo y caracoles:
  2. Dorar el conejo. Retirar.
  3. Dorar las verduras e incorporar las carnes y el vino. Dejar reducir el alcohol.
  4. Luego dejar reducir el caldo y aprovechar para cocer los caracoles.
  5. Una vez reducido, extraer los caracoles, juntar todo y añadir el gelburguer.
  6. En una bandeja con papel de horno, estirar la mezcla y enfriar en el abatidor con peso.
  7. Cortar y marcar a la plancha a última hora.
  8. Para la salsa holandesa:
  9. Batir las yemas en un baño María con temperatura controlada.
  10. Ir añadiendo la mantequilla en hilo y terminar de aderezar con limón, sal y pimienta.
  11. Para la presentación:
  12. Colocar en el centro del plato el timbal de conejo y la papada.
  13. Alrededor, poner una línea de salsa.
  14. Sobre la línea, situar los caracoles con la holandesa y sopletear para dorar.
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