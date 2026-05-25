Nuevo positivo en hantavirus entre los españoles en cuarentena en el Gómez Ulla

Uno de los españoles en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid, ha dado positivo por hantavirus, según ha informado este lunes el Ministerio de Sanidad. Se trata del segundo caso de entre los 14 ciudadanos de nuestro país que viajaban a bordo del crucero MV Hondius y que fueron evacuados a su llegada a Tenerife el pasado 10 de mayo.

Este paciente se encuentra asintomático y ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del Gómez Ulla. Allí "permanecerá ingresado bajo supervisión médica especializada y con las medidas de bioseguridad previstas para este tipo de casos", añade Sanidad.

Debido a la cuarentena y al aislamiento de los pasajeros, no supone un riesgo para la población general "ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha", añade el ministerio.

El nuevo paciente con hantavirus ha sido trasladado también a la unidad de aislamiento de alto nivel (Uatan), donde desde el lunes 11 de mayo está ingresado el otro positivo, un hombre de 70 años que ya está "prácticamente asintomático".

Según el protocolo establecido por las autoridades sanitarias, el pasado viernes se flexibilizaron las condiciones del aislamiento de estos 13 cruceristas, de forma que podían recibir visitas y salir a las zonas comunes de la planta de ingreso, aunque con estrictas medidas de seguridad.