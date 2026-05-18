El hantavirus revive los bulos sobre las vacunas de Pfizer contra la COVID-19
- La farmacéutica Bayer no ha dicho que "engañaron" a la gente para vacunar contra el coronavirus, es un bulo
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En el contexto de la alerta sanitaria por un brote de hantavirus en el crucero de lujo MV Hondius, hemos detectado cómo han vuelto algunos bulos sobre virus y vacunas. Algunos de ellos mencionan a la empresa farmacéutica Pfizer. Un mensaje reciente de un desinformador recurrente dice que las vacunas contra la COVID-19 "causaron 17 millones de muertes", aunque no hay ninguna prueba que lo demuestre. Te aclaramos este y otros bulos relacionados con las vacunas de Pfizer que vuelven a circular.
Nos habéis consultado por un mensaje que sostiene que, según un exvicepresidente de Pfizer, "no hubo ninguna pandemia" y que "mintieron para poder inyectar a 5,5 millones de personas con una sustancia intencionalmente peligrosa que ha matado a más de 17 millones de personas".
No existen evidencias de que esta vacuna haya causado 17 millones de muertes
Los mensajes atribuyen estas declaraciones a Michael Yeadon, un antiguo directivo de Pfizer que ha difundido desinformación de forma recurrente sobre las vacunas. Las encontramos en un vídeo publicado en su canal de Telegram en diciembre de 2023. La cifra de 17 millones de muertes por las vacunas circula desde que en septiembre de 2023 se publicara un informe titulado ‘COVID-19 vaccine-associated mortality in the Southern Hemisphere’ (Mortalidad asociada a la vacuna contra la COVID-19 en el hemisferio sur).
Sin embargo, este informe es un ‘preprint’, es decir, un documento que no ha sido sometido a una revisión por pares y que no ha sido publicado en ninguna revista científica. Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró entonces a AFP que las afirmaciones de este estudio "no son correctas". Un investigador de la Universidad John Hopkins también manifestó a la agencia francesa que era probable que los repuntes de mortalidad que detecta este estudio "se debieran al "repunte del virus durante ciertos periodos" y no a "las campañas de vacunación". La organización sin ánimo de lucro Science Feedback lo revisó y lo calificó como "incorrecto" porque se basa en "los picos de exceso de mortalidad en el período posterior a la vacunación". "Estos picos probablemente se debieron a la COVID-19, no a las vacunas", aseguran.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el 27 de noviembre de 2025 que "las vacunas contra la COVID-19 han salvado millones de vidas en todo el mundo". En junio de 2025, la Red de Vigilancia Respiratoria de la OMS para Europa publicó un estudio sobre las vacunas contra la COVID-19 que estima que "salvaron la vida entorno a 1,6 millones de personas en Europa". El proyecto se publicó en la revista The Lancet Respiratory Medicine y participaron el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Ministerio de Sanidad junto a otros investigadores europeos.
Estos mensajes en redes sociales identifican a Michael Yeadon como exvicepresidente de la farmacéutica Pfizer, aunque, según su perfil de Linkedin, fue director científico del área de investigación sobre alergias y respiración en Pfizer y posteriormente vicepresidente de la misma área. Dejó su trabajo en la empresa farmacéutica en 2011 y, posteriormente, según la agencia Reuters, se convirtió en un "héroe" para el "movimiento antivacunas". En VerificaRTVE ya te hemos advertido sobre otros bulos que difundió este exdirectivo durante la pandemia: aseguró en 2020 que la pandemia había terminado y se oponía a la vacunación.
El hantavirus no es un efecto secundario de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19
Otro de los bulos que circula sobre las vacunas es que el hantavirus es "un efecto secundario de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus". La Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas aseguró a VerificaRTVE que es "imposible" que la vacuna genere un hantavirus.
En VerificaRTVE hemos consultado a Pfizer y subraya que "la infección por hantavirus no figura como efecto secundario" en la ficha técnica de su vacuna contra la COVID-19. Estos mensajes comparten como prueba un documento que no menciona el hantavirus como efecto secundario de la vacuna. Son avisos que no han sido contrastados como efectos secundarios. El propio documento advierte de que "la acumulación de notificaciones de eventos adversos no indica necesariamente que un evento adverso esté causado por el medicamento" (pág. 6).
Nuestro equipo ha desmentido otros ejemplos de desinformación relacionada con las vacunas, como que la farmacéutica Bayer no ha dicho que "engañaron" a la gente para vacunar contra el coronavirus y que Pfizer no ha desarrollado una nueva vacuna contra el hantavirus a fecha de publicación de este artículo.