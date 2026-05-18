El hantavirus revive los bulos sobre las vacunas de Pfizer contra la COVID-19

En el contexto de la alerta sanitaria por un brote de hantavirus en el crucero de lujo MV Hondius, hemos detectado cómo han vuelto algunos bulos sobre virus y vacunas. Algunos de ellos mencionan a la empresa farmacéutica Pfizer. Un mensaje reciente de un desinformador recurrente dice que las vacunas contra la COVID-19 "causaron 17 millones de muertes", aunque no hay ninguna prueba que lo demuestre. Te aclaramos este y otros bulos relacionados con las vacunas de Pfizer que vuelven a circular.

Nos habéis consultado por un mensaje que sostiene que, según un exvicepresidente de Pfizer, "no hubo ninguna pandemia" y que "mintieron para poder inyectar a 5,5 millones de personas con una sustancia intencionalmente peligrosa que ha matado a más de 17 millones de personas".