No es un conductor sin mascarilla transportando contagiados de hantavirus, es una imagen de 2020

Circula en X una fotografía donde se observa a un conductor a bordo de un autobús sin mascarilla y afirman que transporta a contagiados de hantavirus sin utilizar equipo de protección para trasladar la idea de que la alerta sanitaria es una farsa. Es falso. La imagen es de enero de 2020 y se trata de un chófer llevando a pasajeros que llegaron a Reino Unido desde Wuhan, China.

Un mensaje compartido más de 4.000 veces en X desde el 10 de mayo afirma en alemán: "Me parto de la risa. ¡Ya ni siquiera se molestan en esforzarse con la puesta en escena del hantavirus!". La publicación adjunta una foto de un conductor de autobús sin mascarilla.

Una fotografía de 2020 en la pandemia de coronavirus Esta imagen no es actual y no guarda relación con la alerta sanitaria por hantavirus. En VerificaRTVE realizamos una búsqueda inversa y confirmamos que se trata de una fotografía registrada el 31 de enero de 2020. El conductor trasladaba ese día hacia el Hospital Arrowe Park (Reino Unido) a un grupo de británicos que debían hacer cuarentena después de llegar de Wuhan, China. La fotografía original la tomó Leon Neal, quien también captó otra instantánea del mismo momento. La imagen viralizó en redes sociales porque el conductor no usaba equipo de protección sanitaria. En marzo de 2025, el protagonista de la instantánea, Andy Simonds, aseguró a la cadena británica BBC que no se contagió.