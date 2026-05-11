No es Trump alertando de la "vuelta de restricciones" por el hantavirus, es un vídeo de 2023

Mensajes de redes difunden como actual un vídeo de Donald Trump en el que afirma que "fanáticos de izquierda intentan sembrar miedo y traer de vuelta las restricciones por covid" y lo relacionan con el hantavirus. Es falso, la grabación muestra al presidente de Estados Unidos dando un discurso en agosto de 2023, cuando apareció la variante EG.5 (Eris) de coronavirus.

"Trump a la OMS y al hantavirus: Fanáticos de izquierda intentan sembrar miedo y traer de vuelta las restricciones por COVID", dice en alemán un mensaje compartido más de 18.000 veces en la red social X desde el 9 de mayo. La publicación adjunta un vídeo de Donald Trump en el que afirma que "los lunáticos de izquierda están haciendo todo lo posible por reinstaurar los confinamientos y las medidas obligatorias contra la COVID con toda su repentina campaña de alarmismo. Son gente mala. Estamos ante gente enferma". El presidente estadounidense añade: "No cerraremos nuestras escuelas, no aceptaremos vuestros confinamientos, no acataremos vuestras obligaciones de llevar mascarilla y no toleraremos vuestras obligaciones de vacunarse".

Es un vídeo de agosto de 2023 sin relación con el hantavirus El vídeo en el que Donald Trump acusa a los "lunáticos de izquierda" y a los "tiranos del covid" de traer de vuelta las "restricciones" es de agosto de 2023. En VerificaRTVE hemos realizado una búsqueda inversa con Google y comprobamos que una versión extendida del mismo vídeo aparece compartida en X el 30 de agosto de 2023. La grabación la publica el perfil Team Trump (Text TRUMP to 88022), que en su biografía se describe como la cuenta oficial de X para la campaña electoral de 2024. El origen del bulo lo encontramos en una cuenta de X identificada como "cuenta parodia", que compartió este vídeo el 8 de mayo. En estas imágenes, el presidente estadounidense no hace referencia al hantavirus, sino a la cepa covid EG5, conocida coloquialmente como Eris, que se propagó en agosto de 2023. Trump señalaba en el vídeo: "No cerramos escuelas, no cumplimos con el mandato de mascarillas, no toleramos obligaciones de vacunación. Ningún dinero para esta gente". En la grabación original, Trump afirma que se "manipularon las elecciones de 2020" y añade: "Ahora intentan hacer lo mismo de nuevo manipulando las elecciones más importantes de la historia de nuestro país, las de 2024, incluso si eso significa intentar que regrese la covid-19. Pero fracasarán porque no lo permitiremos".