Así van las encuestas en Andalucía: ajustada mayoría absoluta para el PP con el PSOE agravando su caída

A un mes de que Andalucía celebre elecciones autonómicas, el próximo 17 de mayo, las encuestas apuntan a un escenario de continuidad al frente de la Junta: el PP sería de nuevo el partido más votado y revalidaría la mayoría absoluta, aunque en el alambre, mientras que el PSOE volvería a quedar en segundo puesto y con un resultado peor que en 2022. Juanma Moreno se ahorraría así tener que pactar con Vox, que mejoraría su resultado pero no lo suficiente como para tener la llave del Gobierno, según el promedio de sondeos de DatosRTVE.

No obstante, la incertidumbre es máxima y el escenario podría ser muy diferente con una variación de apenas un par de escaños. Con 109 asientos en juego en el Parlamento andaluz, todo está en el aire.

Con algo más del 42% de los votos, el PP conseguiría 55 escaños. Son tres menos de los que tiene ahora, pero suficientes para mantener la mayoría absoluta que consiguió en 2022 y que le darían a Juanma Moreno el acceso a una tercera legislatura consecutiva desde el Palacio de San Telmo.

Los socialistas, por su parte, se quedarían con el 23% de los votos, que se traducirían en 27 diputados. Esto supondría una pérdida de otros tres escaños respecto a sus actuales 30, que ya son su mínimo histórico, de modo que la exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero firmaría de nuevo el peor resultado en la historia del PSOE andaluz.

En cambio, los sondeos vaticinan mejoría para los partidos en los extremos ideológicos. Vox se llevaría un 15,1% de los votos, lejos del umbral psicológico del 20% que de momento se le sigue escapando en Andalucía, pero dos puntos por encima de su resultado anterior. Sus 19 escaños serían una mejora considerable respecto a 2022.

Por su parte, Adelante Andalucía, formación andalucista de izquierdas, subiría un punto en porcentaje de voto y ganaría un tercer escaño. Y Por Andalucía, la coalición que integra a Izquierda Unida, Podemos, el movimiento Sumar y otras formaciones de izquierda, se quedaría como estaba: alrededor del 8% de los votos y cinco escaños.

El resultado al que apuntan las encuestas para las elecciones andaluzas supone, por lo demás, un continuismo respecto al ciclo electoral que comenzó con Extremadura en diciembre, siguió con Aragón en febrero y terminó con Castilla y León en marzo. Tres citas en las que las urnas han dejado, por lo general, a un PP victorioso a pesar de no mejorar sus resultados significativamente; a un PSOE incapaz de superar al PP; a un Vox creciendo contenidamente; y una izquierda fragmentada a la izquierda del PSOE que, en este caso, podría mantener su representación en una comunidad en la que el número de escaños por provincia es elevado y aminora el castigo de la fragmentación de candidaturas.

Pocas opciones de pacto En el escenario que dibujan las encuestas queda poco espacio para la combinatoria de pactos, que solo aparecerían si el PP no llegara finalmente a los 55 escaños que marcan la mayoría absoluta. E incluso en ese contexto, las opciones posibles se reducen a un acuerdo entre los partidos de derecha, con Juanma Moreno pactando con el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira. A día de hoy, ninguna combinación de las fuerzas de la izquierda estaría cerca de ser una alternativa viable. El pacto del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía se quedaría a 20 diputados de poder formar gobierno.