Novak Djokovic cae en Roland Garros tras una épica remontada de Joao Fonseca, que empezó dos sets abajo

Novak Djokovic ha caído eliminado en la tercera ronda de Roland Garros a manos del brasileño Joao Fonseca, número 30 del ránking y una de las grandes promesas del tenis mundial a sus 19 años de edad, con lo que el serbio ve alejarse la opción de acumular 25 títulos de grand slam en su palmarés, cifra a la que optaba si resultaba ganador de este Abierto de Francia.

Queda la duda de si el serbio conseguirá algún día ese reto o incluso se le volverá a ver competir en París porque a sus casi recién cumplidos 39 años de edad, la sombra de la retirada cada vez se alarga más.

Fonseca hizo lo impensable, remontar dos sets a Novak Djokovic, leyenda en activo del tenis mundial y se clasificó este viernes para los octavos de final de Roland Garros tras tumbar al serbio por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 en medio de un sofocante calor y después de casi cinco horas de batalla.

Fonseca se cruzará en octavos de final al estadounidense Tommy Paul o al noruego Casper Ruud

El partido abre aún más incógnitas en el cuadro del torneo, un día después de la sorprendente eliminación del número uno del mundo, Jannik Sinner.

Récord de precocidad vs. Djokovic La victoria en un épico enfrentamiento que duró casi cinco horas y siete minutos hace que Fonseca se convierta en el primer tenista menor de 20 años en derrotar a Djokovic en un partido de Grand Slam. Una semana después de cumplir 39 años, Djokovic comenzó con fuerza y jugó como una versión más joven de sí mismo, al ganar cómodamente cinco de los seis primeros juegos y marcar la pauta en el primer set en una pista Philippe Chatrier bañada por el sol. El serbio sacó lo mejor de su repertorio en ese tramo del partido con un globo de artista, un par de potentes golpes ganadores de derecha y dos magníficas dejadas, en lo que entonces casi parecía una lección a su rival sobre el arte de jugar en la tierra batida parisina. eso sí, ya cerró el set con un solo break de ventaja tras un intento de remontada de Fonseca. Fonseca, nacido en 2006, era un bebé cuando Djokovic ganó su primer título de Grand Slam en el Open de Australia de 2008 siguió ofreciendo resistencia a su veterano colega en el siguiente set, pero acabó perdiendo su servicio en el quinto juego y el tercer cabeza de serie de esta edición del torneo tomó el control total de esa manga. Lanzó un rugido cuando se puso 5-3 arriba y levantó los puños tras cerrar el set con un preciso passing shot por el centro.